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Virtuves svari

HR2395/00

Virtuves svari

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Ar akumulatoru darbināmi Philips virtuves svari ar automātisku izslēgšanās un pārrēķināšanas funkciju. Var nosvērt līdz 5 kg ar 1 g gradāciju. Iekļauta atiestatīšanas/taras funkcija.

  • PDF fails
  • 29 March 2026

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