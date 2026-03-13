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User Manual Philips Kitchen scale
Ar akumulatoru darbināmi Philips virtuves svari ar automātisku izslēgšanās un pārrēķināšanas funkciju. Var nosvērt līdz 5 kg ar 1 g gradāciju. Iekļauta atiestatīšanas/taras funkcija.
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