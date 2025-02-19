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  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai
  • Radīts vēsākai planētai

Eco Conscious Edition5000. sērijas blenderis

HR2500/00

4.8
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Radīts vēsākai planētai
Pagatavo savu iecienītāko rīta smūtiju līdzņemšanai. Eleganta ierīce ar nevainojamu sniegumu. Ilgtspējīgi izstrādāts, izmantojot bioplastmasu* un pārstrādātu plastmasu***.
Skatīt visas priekšrocības

Ar Philips Eco Conscious Edition blenderi

Radīts vēsākai planētai

  • ProBlend tehnoloģija

  • 600 ml Tritan™ Renew krūze

  • Zīda balta matēta apdare

  • Bioplastmasa

ProBlend tehnoloģija ideālam rezultātam bez kunkuļiem

ProBlend tehnoloģija ideālam rezultātam bez kunkuļiem

ProBlend tehnoloģija apvieno 3 galvenās funkcijas, kas ir pielāgotas, lai nodrošinātu optimālu sastāvdaļu plūsmu ideāli sasmalcinātai masai bez kunkuļiem. ProBlend motors nodrošina optimālu 350 W jaudu, lai virzītu blendēšanas plūsmu un visas sastāvdaļas vienmērīgi cirkulētu. ProBlend asmeņi ir unikāli veidoti, lai palielinātu spēku un griešanas veiktspēju. ProBlend krūze ir izstrādāta ar īpašām rievām, lai nepārtraukti virzītu sastāvdaļas atpakaļ blendēšanas plūsmā.

Ātra un viegla lietošana

Ātra un viegla lietošana

Viegla lietošana – ievieto sastāvdaļas, pagriez, sajauc un izbaudi!

Ātra tīrīšana, jo asmeņi ir noņemami

Ātra tīrīšana, jo asmeņi ir noņemami

Visas noņemamās daļas ir viegli noskalojamas un var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/02/2025

Lietuva

Lietuva

Naudojamos perdirbtos medžiagos

Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

22/01/2025

Lietuva

Lietuva

Atrodo gerai ir atlieka funkciją

Turiu tos pačios serijos duonos skrudintuvę bei virdulį. Atrodo gerai virtuvėje visi trys prietaisai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Galvenais korpuss ir no 100 % polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir 64 % no kopējā plastmasas daudzuma).

  2. Aprēķini, kuru pamatā ir vienas un tās pašas ierīces izgatavošana, izmantojot bioplastmasu un Tritan™ Renew salīdzinājumā ar 100 % neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu) un Tritan™.