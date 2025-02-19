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ProBlend tehnoloģija
600 ml Tritan™ Renew krūze
Zīda balta matēta apdare
Bioplastmasa
ProBlend tehnoloģija apvieno 3 galvenās funkcijas, kas ir pielāgotas, lai nodrošinātu optimālu sastāvdaļu plūsmu ideāli sasmalcinātai masai bez kunkuļiem. ProBlend motors nodrošina optimālu 350 W jaudu, lai virzītu blendēšanas plūsmu un visas sastāvdaļas vienmērīgi cirkulētu. ProBlend asmeņi ir unikāli veidoti, lai palielinātu spēku un griešanas veiktspēju. ProBlend krūze ir izstrādāta ar īpašām rievām, lai nepārtraukti virzītu sastāvdaļas atpakaļ blendēšanas plūsmā.
Viegla lietošana – ievieto sastāvdaļas, pagriez, sajauc un izbaudi!
Visas noņemamās daļas ir viegli noskalojamas un var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Miškas
22/01/2025
Lietuva
Atrodo gerai ir atlieka funkciją
Turiu tos pačios serijos duonos skrudintuvę bei virdulį. Atrodo gerai virtuvėje visi trys prietaisai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Galvenais korpuss ir no 100 % polipropilēna plastmasas, kas izgatavota no sertificētiem bioloģiskas bāzes avotiem saskaņā ar masas līdzsvaru (BioPP ir 64 % no kopējā plastmasas daudzuma).
Aprēķini, kuru pamatā ir vienas un tās pašas ierīces izgatavošana, izmantojot bioplastmasu un Tritan™ Renew salīdzinājumā ar 100 % neapstrādātu plastmasu (vai neapstrādātu polipropilēnu) un Tritan™.