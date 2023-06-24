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  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
  • Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu

Daily CollectionProMix rokas blenderis

HR2534/00

4.1
| (47) Atsauksmes
Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu
Jaunais ikdienā lietojamais rokas blenderis ar jaudīgu motoru un unikālu ergonomisku dizainu nodrošina ātru un efektīvu blendēšanu ar vienu pieskārienu pogai un tādējādi palīdz bez piepūles katru dienu pagatavot veselīgas maltītes mājas apstākļos
Skatīt visas priekšrocības

Baudi mājās viegli pagatavojamus un veselīgus ēdienus ikdienā

Ātra un efektīva blendēšana ar vienu pieskārienu

  • Intuitīvs

  • Vienkāršs

  • Jaudīgs

650 W jaudīgs motors

Jaudīgais 650 W motors nodrošinās jaudīgu blendēšanu jūsu mājās pagatavotajām ikdienas maltītēm

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs

Pretizšļakstīšanās asmens aizsargs

Īpašās viļņveida formas rokas blendera apakšējā daļā nodrošina to, lai blendēšanas laikā nenotiek izšļakstīšanās

Ergonomisks dizains

Ergonomisks dizains

Pateicoties izturīgajam un ergonomiskajam dizainam, tas ir ērts un vienkārši lietojams

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.1

no 5

47

Atsauksmes

24/06/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

28/12/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Гарний помічник, дуже задоволена!!!

Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

10/02/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий прилад

Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе

Plusi

Якiсть

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.