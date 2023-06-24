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HR2545/00
Intuitīvs
Vienkāršs
Jaudīgs
Jaudīgais 700W motors nodrošinās jaudīgu blendēšanu mājās pagatavotām ikdienas maltītēm
Īpašās viļņveida formas rokas blendera apakšējā daļā nodrošina to, lai blendēšanas laikā nenotiek izšļakstīšanās
Pateicoties izturīgajam un ergonomiskajam dizainam, tas ir ērts un vienkārši lietojams
4.1
no 5
47
Atsauksmes
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
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Ministrelia
28/12/2022
Україна
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Verificēts pircējs
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
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Borsuk
10/02/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий прилад
Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе
Plusi
Якiсть
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix