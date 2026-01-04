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  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
  • Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!

Jauns

3000. sērijaRokas blenderis

HR2560/00

Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!

Atklāj vieglu smalcināšanu ar Philips 3000. sērijas rokas blenderi – tas padarīs ikdienas gatavošanu ātrāku, vienkāršāku un patīkamāku. Baudi krēmīgas zupas un smūtijus katru dienu bez nekārtības virtuvē!

Skatīt visas priekšrocības

Baudi siltas un garšīgas zupas katru dienu!

Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!

  • Jaudīgs sniegums: Philips rokas blenderis ar 1000 W jaudu ātri nodrošina vienmērīgu rezultātu.

  • ProMix tehnoloģija: šis iegremdējamais blenderis nodrošina vienmērīgu plūsmu un mazāk šļakatu.

  • Precīza kontrole: 4 ātrumi plus Turbo režīms ļauj izvēlēties piemērotāko ātrumu katram ēdienam.

  • Radīts ērtībai un drošībai: mērglāze bez BPA un ergonomisks dizains.

  • Viegli un daudzpusīgi: atbrīvošana ar vienu pieskārienu, putotājs un kompakta uzglabāšana.

Motora jauda 1000 W

Motora jauda 1000 W

Novērtē vienmērīgu rezultātu ar mūsu jaudīgo rokas blenderi! No krēmīgiem kokteiļiem līdz sātīgām dārzeņu zupām – iespējas ir bezgalīgas!

ProMix tehnoloģija

ProMix tehnoloģija

Šim iegremdējamajam blenderim izmantotā ProMix tehnoloģija ir izstrādāta, lai radītu ideālu sastāvdaļu plūsmu – ātrāka un vienmērīgāka sajaukšana, mazāk netīrumu un viegla tīrīšana, lai katra recepte izdodas kā iecerēts.

Ātruma kontrole

Ātruma kontrole

Iegūsti pareizo ātrumu un tekstūru katrā receptē, izmantojot 4 precīzus ātrumus, savukārt Turbo poga piedāvā tūlītēju jaudas palielinājumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.