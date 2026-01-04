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HR2561/00
Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
Atklāj vieglu smalcināšanu ar Philips 3000. sērijas rokas blenderi – tas padarīs ikdienas gatavošanu ātrāku, vienkāršāku un patīkamāku. Baudi krēmīgas zupas un smūtijus katru dienu bez nekārtības virtuvē!
Jaudīgs sniegums: Philips rokas blenderis ar 1000 W jaudu ātri nodrošina vienmērīgu rezultātu.
ProMix tehnoloģija: šis iegremdējamais blenderis nodrošina vienmērīgu plūsmu un mazāk šļakatu.
Precīza kontrole: 4 ātrumi plus Turbo režīms ļauj izvēlēties piemērotāko ātrumu katram ēdienam.
Radīts ērtībai un drošībai: mērglāze bez BPA un ergonomisks dizains.
Viegli un daudzpusīgi: atbrīvošana ar vienu pieskārienu, putotājs un kompakta uzglabāšana.
Novērtē vienmērīgu rezultātu ar mūsu jaudīgo rokas blenderi! No krēmīgiem kokteiļiem līdz sātīgām dārzeņu zupām – iespējas ir bezgalīgas!
Šim iegremdējamajam blenderim izmantotā ProMix tehnoloģija ir izstrādāta, lai radītu ideālu sastāvdaļu plūsmu – ātrāka un vienmērīgāka sajaukšana, mazāk netīrumu un viegla tīrīšana, lai katra recepte izdodas kā iecerēts.
Iegūsti pareizo ātrumu un tekstūru katrā receptē, izmantojot 4 precīzus ātrumus, savukārt Turbo poga piedāvā tūlītēju jaudas palielinājumu.
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