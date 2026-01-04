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HR2562/00
Vairāk jaudas, mazāk šļakatu!
Atklāj vieglu smalcināšanu ar Philips 3000. sērijas rokas blenderi, kas ikdienas gatavošanu padara ātrāku, vienmērīgāku un patīkamāku. Baudi krēmīgas zupas un smūtijus katru dienu bez jucekļa virtuvē!
Jaudīgs sniegums: Philips rokas blenderis ar 1000 W jaudu ātri nodrošina vienmērīgu rezultātu.
ProMix tehnoloģija: šis iegremdējamais blenderis nodrošina vienmērīgu plūsmu un mazāk šļakatu.
Precīza kontrole: 4 ātrumi plus Turbo režīms ļauj izvēlēties piemērotāko ātrumu katram ēdienam.
Radīts ērtībai un drošībai: mērglāze bez BPA un ergonomisks dizains.
Viegli un daudzpusīgi: atbrīvošana ar vienu pieskārienu, putotājs un kompakta uzglabāšana.
Novērtē vienmērīgu rezultātu ar mūsu jaudīgo rokas blenderi! No krēmīgiem kokteiļiem līdz sātīgām dārzeņu zupām – iespējas ir bezgalīgas!
Šim iegremdējamajam blenderim izmantotā ProMix tehnoloģija ir izstrādāta, lai radītu ideālu sastāvdaļu plūsmu – ātrāka un vienmērīgāka sajaukšana, mazāk netīrumu un viegla tīrīšana, lai katra recepte izdodas kā iecerēts.
Iegūsti pareizo ātrumu un tekstūru katrā receptē, izmantojot 4 precīzus ātrumus, savukārt Turbo poga piedāvā tūlītēju jaudas palielinājumu.
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