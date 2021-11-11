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350 W
Krūze līdzņemšanai
Universāls smalcinātājs
Iegūt vienmērīgu konsistenci ir ātri un viegli. Ar jaudīgo 350 W motoru un zvaigznītes formas asmeni ar četriem spārniņiem smalki sablendē produktus tikai 30 sekundēs.
Neatkarīgi no tā, vai gatavo mērcīti dārzeņiem vai veselīgu smūtiju, mini blenderim tas viss ir pa spēkam. Sākot ar kivi un beidzot ar ledus gabaliņiem, tas smalki sablendē un sasmalcina pat cietas sastāvdaļas.
Ar divām ātruma iestatīšanas pogām kontrolē, cik ātri un smalki vēlies sablendēt sastāvdaļas, lai katru reizi pagatavotu izcilus smūtijus.
4.9
no 5
23
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
MILAплм
11/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається
Plusi
100
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Marisa8
09/11/2021
Україна
Дуже класний блендер
Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Панда37
09/11/2021
Україна
Готуючись дуже смачні смузі
Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.
Plusi
Користуючись 2 роки, дуже задоволена
Mīnusi
Відсутні
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер