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  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ
  • Viegli sablendē, sagriež un samaļ

Daily CollectionMini blenderis

HR2604/80

4.9
| (23) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Viegli sablendē, sagriež un samaļ
Ātri un vienkārši pagatavojami smūtiji, mērces un saldēti kokteiļi vai samaltas garšvielas visdažādākajiem ēdieniem. 350 W motors, zvaigznītes tipa asmens ar četriem spārniņiem un kompakta, ergonomiska tvertne – tas viss kopā nodrošinās lielisku rezultātu.
Skatīt visas priekšrocības

Ar 350 W motoru ātriem rezultātiem

Viegli sablendē, sagriež un samaļ

  • 350 W

  • Krūze līdzņemšanai

  • Universāls smalcinātājs

Jaudīgs 350 W motors vienmērīgi izcilam rezultātam

Jaudīgs 350 W motors vienmērīgi izcilam rezultātam

Iegūt vienmērīgu konsistenci ir ātri un viegli. Ar jaudīgo 350 W motoru un zvaigznītes formas asmeni ar četriem spārniņiem smalki sablendē produktus tikai 30 sekundēs.

Sasmalcina ledu un citas cietas sastāvdaļas

Sasmalcina ledu un citas cietas sastāvdaļas

Neatkarīgi no tā, vai gatavo mērcīti dārzeņiem vai veselīgu smūtiju, mini blenderim tas viss ir pa spēkam. Sākot ar kivi un beidzot ar ledus gabaliņiem, tas smalki sablendē un sasmalcina pat cietas sastāvdaļas.

Divi ātruma iestatījumi smalkākai blendēšanai

Ar divām ātruma iestatīšanas pogām kontrolē, cik ātri un smalki vēlies sablendēt sastāvdaļas, lai katru reizi pagatavotu izcilus smūtijus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

23

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

4
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається

Plusi

100

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже класний блендер

Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Готуючись дуже смачні смузі

Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.

Plusi

Користуючись 2 роки, дуже задоволена

Mīnusi

Відсутні

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.