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  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
  • Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti

Izbeigta ražošana

Viva CollectionGaļasmašīna

HR2723/20

4.3

| (25) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu

Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti

Pateicoties tās spēcīgajam motoram un metāla sajūgam, jaudīgā Philips gaļas maļamā mašīna spēj pārstrādāt lielus gaļas daudzumus. Pēc malšanas inovatīvā InsertClean piltuve un tīrīšanas instruments nodrošina nepārspējami higiēnisku tīrīšanu.

Skatīt visas priekšrocības

InsertClean tehnoloģija ātrai un vienkāršai tīrīšanai

Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti

  • 2,3 kg/min

  • 1800 W bloķ. jauda

  • Balta

Malšanas jauda līdz pat 2,3 kg minūtē

Malšanas jauda līdz pat 2,3 kg minūtē

500 W nominālā, 1800 W bloķēta motora jauda ātrai un vieglai gaļas malšanai.

3 higiēniski nerūsējošā tērauda diski malšanai (3 mm, 5 mm un 8 mm)

3 higiēniski nerūsējošā tērauda diski malšanai (3 mm, 5 mm un 8 mm)

3 higiēniskie nerūsējošā tērauda malšanas diski (3, 5 un 8 mm) pielāgojas jūsu malšanas stilam un pagatavojamajām maltītēm. No īpaši smalkā 3 mm diska līdz rupjākajam 8 mm diskam.

Izturīgs metāla sajūgs spēj izturēt intensīvu malšanu lielas slodzes apstākļos.

Metāla zobrati ir izstrādāti lielām slodzēm malšanas laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.3

no 5

25

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

04/04/2019

Latvija

Latvija

Ir vērts iegādāties

Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.