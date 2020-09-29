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Izbeigta ražošana
Jaudīga gaļas malšana, visaugstākie higiēnas standarti
Pateicoties tās spēcīgajam motoram un metāla sajūgam, jaudīgā Philips gaļas maļamā mašīna spēj pārstrādāt lielus gaļas daudzumus. Pēc malšanas inovatīvā InsertClean piltuve un tīrīšanas instruments nodrošina nepārspējami higiēnisku tīrīšanu.
2,3 kg/min
1800 W bloķ. jauda
Balta
500 W nominālā, 1800 W bloķēta motora jauda ātrai un vieglai gaļas malšanai.
3 higiēniskie nerūsējošā tērauda malšanas diski (3, 5 un 8 mm) pielāgojas jūsu malšanas stilam un pagatavojamajām maltītēm. No īpaši smalkā 3 mm diska līdz rupjākajam 8 mm diskam.
Metāla zobrati ir izstrādāti lielām slodzēm malšanas laikā.
4.3
no 5
25
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Zane25
04/04/2019
Latvija
Ir vērts iegādāties
Iesaku, pilda funkcijas. Gan maļ, gan sarīvē. Neaizņem daudz vietas. ērti salikt, izjaukt, mazgāt.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė