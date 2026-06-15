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  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
  • Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Viva CollectionGaļasmašīna

HR2727/50

4.7
| (68) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu
Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs
Šī lielas veiktspējas Philips gaļasmašīna ir izstrādāta, apvienojot izturīgu motoru, metāla padeves vārpstu, jaudīgu nazi un higiēniskus ner. tēr. diskus. Pēc malšanas ierīci ir vienkārši notīrīt, izmantojot novatorisko tīrīšanas rīku.
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Uzlabota motora konstrukcija, lai samaltu 2,9 kg/min

Augstas veiktspējas malšana, tīrīšana dažās sekundēs

  • 600 W nom., 1800 W bloķ. jauda

  • 2,9 kg/min

  • Melna un sudraba

  • 2 malš. diski, 4 piederumi

Malšanas jauda līdz pat 2,9 kg 1 minūtē

Malšanas jauda līdz pat 2,9 kg 1 minūtē

Desu radziņi: 12 mm (tievs) un 22 mm (resns)

Desu radziņi: 12 mm (tievs) un 22 mm (resns)

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Frikadeļu veidotājs

Frikadeļu veidotājs

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

68

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

15/06/2026

Україна

Україна

Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

13/11/2021

Україна

Україна

Найкращий подарунок жінці

Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую !

Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.