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600 W nom., 1800 W bloķ. jauda
2,9 kg/min
Melna un sudraba
2 malš. diski, 4 piederumi
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4.7
no 5
68
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Romario)))
15/06/2026
Україна
Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Natashok@
13/11/2021
Україна
Найкращий подарунок жінці
Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Laud
09/11/2021
Україна
Рекомендую !
Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка