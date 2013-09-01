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  • Svaigi spiesta sula bez piepūles
  • Svaigi spiesta sula bez piepūles
  • Svaigi spiesta sula bez piepūles
  • Svaigi spiesta sula bez piepūles

Izbeigta ražošana

Daily CollectionCitrusaugļu spiede

HR2737/70

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Svaigi spiesta sula bez piepūles

Ar šo Philips citrusaugļu sulu spiedi varat bez piepūles izspiest gardu mājās gatavotu citrusaugļu sulu. Pateicoties tās kompaktajai konstrukcijai, to var viegli uzglabāt, un visas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, kas ietaupīs mazgāšanas laiku.

Skatīt visas priekšrocības

Kompakta citrusaugļu sulu spiede, mazgājama trauku mazg. mašīnā

Svaigi spiesta sula bez piepūles

  • 0,4 l

  • 25 W

  • Aut. rot. virz. maiņa

  • Vada glabātava

Vada glabātava

Vada glabātava

Neliela un kompakta konstrukcija

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

01/09/2013

Polska

Polska

polecam

stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów

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