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Svaigi spiesta sula bez piepūles
Ar šo Philips citrusaugļu sulu spiedi varat bez piepūles izspiest gardu mājās gatavotu citrusaugļu sulu. Pateicoties tās kompaktajai konstrukcijai, to var viegli uzglabāt, un visas detaļas var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, kas ietaupīs mazgāšanas laiku.
0,4 l
25 W
Aut. rot. virz. maiņa
Vada glabātava
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Adam1304
01/09/2013
Polska
polecam
stożek, który obraca się w owocu mógłby mieć ostrzejsze kanty i czubek oraz sam wirnik mógłby kręcic się trochę szybciej
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2737/70 Wyciskarka do cytrusów