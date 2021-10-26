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0,6 L
25 W
Mīkstuma siets
Autom. atpakaļgaita
Viendabīgai sulai vai sulai ar mīkstumu.
Saglabājiet sulu svaigu ilgāku laiku šajā sulas krūzē.
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.
4.8
no 5
32
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Герда
26/10/2021
Україна
Для лучших завтраков
С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Chad33
29/07/2020
Україна
Чудовий вибір! Рекомендую!
Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!
Plusi
Якість, простота, компактність
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
НаталяNatalya222
04/07/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.
Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес