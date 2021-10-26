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  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Viva CollectionCitrusaugļu spiede

HR2744/40

4.8
| (32) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
Spilgta un krāsaina Philips citrusaugļu sulu spiede HR2744/40 ar regulējamu mīkstuma selektoru, lai regulētu mīkstuma daudzumu sulā atbilstoši individuālai gaumei.
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Citrusaugļu sulu spiede vienmērīgai vai biezai sulai

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

  • 0,6 L

  • 25 W

  • Mīkstuma siets

  • Autom. atpakaļgaita

Mīkstuma siets

Mīkstuma siets

Viendabīgai sulai vai sulai ar mīkstumu.

600 ml sulas krūze

600 ml sulas krūze

Saglabājiet sulu svaigu ilgāku laiku šajā sulas krūzē.

Neliela un kompakta konstrukcija

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

32

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

2

26/10/2021

Україна

Україна

Для лучших завтраков

С карантином хотелось каких-то радостных приемов пищи. Завтрак - время когда мы можем насладиться начинающимся днем. Она очень лекая, легкая в уходе, легко работает и с апельсинами и с грейпфрутами и лимонами.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

29/07/2020

Україна

Україна

Чудовий вибір! Рекомендую!

Цілком задоволений придбанням даного товару. Відзначу його швидкий режим. Якісний міцний корпус та простота догляду! Легко миється та збирається - нічого зайвого!

Plusi

Якість, простота, компактність

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

04/07/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції,легкий віджим,меньше шуму.

Я купляла такий схожий прес вже минуло 4роки з переїздом і загубили. Наскільки пам'ятаю ним мені було зручно робити соки.Легко миється,незавдає ніяких клопот)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2738/00 Цитрус-прес

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