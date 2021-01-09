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  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Citrusaugļu spiede

HR2744

5

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Spilgta un krāsaina citrusaugļu sulu spiede ar pielāgojumu mīkstuma sietu, lai regulētu mīkstuma daudzumu sulā atbilstoši individuālai gaumei.

Skatīt visas priekšrocības

Jūs izvēlaties viendabīgu sulu vai sulu ar mīkstumu

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Mīkstuma siets

  • Aut. rot. virz. maiņa

Mīkstuma siets

Mīkstuma siets

Viendabīgai sulai vai sulai ar mīkstumu.

600 ml sulas krūze

600 ml sulas krūze

Saglabājiet sulu svaigu ilgāku laiku šajā sulas krūzē.

Neliela un kompakta konstrukcija

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

09/01/2021

България

България

Verificēts pircējs

Много добър продукт.

Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.

Plusi

Лестно почистване, удобна работа.

Mīnusi

Малко късъчек кабел.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2019-12-09

21/12/2019

България

България

Продукта е супер.

Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.

Plusi

малък, лесен за поддръжка

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси

Date of Use 2018-12-21

17/06/2017

България

България

Verificēts pircējs

Този продукт е отличен!

Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.