30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
Spilgta un krāsaina citrusaugļu sulu spiede ar pielāgojumu mīkstuma sietu, lai regulētu mīkstuma daudzumu sulā atbilstoši individuālai gaumei.
0,6 l
25 W
Mīkstuma siets
Aut. rot. virz. maiņa
Viendabīgai sulai vai sulai ar mīkstumu.
Saglabājiet sulu svaigu ilgāku laiku šajā sulas krūzē.
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.
5.0
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Маридим
09/01/2021
България
Verificēts pircējs
Много добър продукт.
Удобна за работа цитрус пресс, бърза, лестна за почистване.
Plusi
Лестно почистване, удобна работа.
Mīnusi
Малко късъчек кабел.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2019-12-09
Siklopа
21/12/2019
България
Продукта е супер.
Може би най-ползвания продукт. Супер е, лесен за употреба и лесен за поддръжка, на ниска цена.
Plusi
малък, лесен за поддръжка
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси
Date of Use 2018-12-21
siklop
17/06/2017
България
Verificēts pircējs
Този продукт е отличен!
Много съм доволен. Лесен за употреба и лесен за поддръжка. Изглежда надежден. Може би малко по-добър може да е дизайна
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/55 Преса за цитруси