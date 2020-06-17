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  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
  • Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Citrusaugļu spiede

HR2744/80

4.3

| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

Spilgta un krāsaina citrusaugļu sulu spiede ar pielāgojumu mīkstuma sietu, lai regulētu mīkstuma daudzumu sulā atbilstoši individuālai gaumei.

Skatīt visas priekšrocības

Jūs izvēlaties viendabīgu sulu vai sulu ar mīkstumu

Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Mīkstuma siets

  • Aut. rot. virz. maiņa

Mīkstuma siets

Mīkstuma siets

Viendabīgai sulai vai sulai ar mīkstumu.

Neliela un kompakta konstrukcija

Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.

Vada glabātuve

Vada glabātuve

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

17/06/2020

Česká republika

Česká republika

Snadné čištění

Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující

Plusi

Je skladný

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-06-17

14/07/2020

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Výrobek splnil moje očekávání

Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění

Plusi

jednoduché čištění

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy

Date of Use 2019-07-14

07/03/2017

Česká republika

Česká republika

Verificēts pircējs

Dobrý pomocník

Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.