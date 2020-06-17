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Izbeigta ražošana
Baudiet svaigu sulu dažās sekundēs
Spilgta un krāsaina citrusaugļu sulu spiede ar pielāgojumu mīkstuma sietu, lai regulētu mīkstuma daudzumu sulā atbilstoši individuālai gaumei.
0,6 l
25 W
Mīkstuma siets
Aut. rot. virz. maiņa
Viendabīgai sulai vai sulai ar mīkstumu.
Pateicoties kompaktajai konstrukcijai, ierīci var viegli uzglabāt nelielās vietās.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
siky 1
17/06/2020
Česká republika
Snadné čištění
Lis je výhodný pro své jednoduché čištění - na štávu z pomerančů je dostačující
Plusi
Je skladný
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-06-17
siky 1
14/07/2020
Česká republika
Verificēts pircējs
Výrobek splnil moje očekávání
Lis na citrusy mě vyhovuje - snadná manipulace - rychlé čištění
Plusi
jednoduché čištění
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy
Date of Use 2019-07-14
siky
07/03/2017
Česká republika
Verificēts pircējs
Dobrý pomocník
Jednoduché použití a snadné čištění. Já používám denně na 2 dcl štávy 2 ks pomeranče - za minutu hotovo.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2744/80 Lis na citrusy