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Sulu spiede
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HR2826
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Ar šo sulu spiedi varat vienkārši izspiest garšīgu, svaigu sulu. Un tās kompaktā dizaina dēļ spiede ir viegli glabājama.
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