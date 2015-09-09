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  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
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  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55

Izbeigta ražošana

Mini blenderis

HR2860/55

4.7

| (20) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

Ērts un vienkārša lietojams

220 W Philips blenderis ar 400 ml krūku, sausu produktu dzirnaviņas un mitru produktu dzirnaviņas, divas krūkas ar vāku un ērta vada glabāšana.

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Blenderis ar dzirnaviņām

Ērts un vienkārša lietojams

  • 220 W

  • 0,4 l plastmasas krūka

  • ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju

  • Impulsa rež.

Dzirnaviņas mitr. prod. apstr.

Dzirnaviņas mitr. prod. apstr.

Izmantojot šīs uzliekamās dzirnaviņas mitru sastāvdaļu sasmalcināšanai, ātri sasmalciniet sīpolus, ķiplokus, ingveru un čili.

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.

Dzirnaviņas

Dzirnaviņas

Izmantojot šīs unikālās click-on dzirnaviņas, sasmalciniet riekstus un pupiņas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

20

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

1

09/09/2015

Latvija

Latvija

Labs produkts par pieejamu cenu

Iegādājos Philips Mini blenderi kādus piecus gadus atpakaļ - viss kalpo joprojām lieliski. Tam komplektā nāk kokteiļu gatavojamā tvertne un divas smalcināmās tvertnes (sausiem un mitriem produktiem). Cena salīdzinot ar līdzīgiem produktiem ir ļoti laba, kalpošanas laiks teicams. Lietošanā tas ļoti ērts un dizaina ziņā pievilcīgs.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blenderis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blenderis

10/11/2022

Polska

Polska

Świetne rozwiązanie

Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Miniblender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Miniblender

21/06/2016

Polska

Polska

Super

Mam ten blender kilka lat. Naprawdę jestem zadowolona. Zajmuje mało miejsca. Niestety niedawno duży dzbanek mi pękł i zastanawiam się czy można go dokupić. Dzieci codziennie robiły koktajle z różnych owoców, mielone były zioła, teraz mielę kawę :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Miniblender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Miniblender

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā