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Ērts un vienkārša lietojams
220 W Philips blenderis ar 400 ml krūku, sausu produktu dzirnaviņas un mitru produktu dzirnaviņas, divas krūkas ar vāku un ērta vada glabāšana.
220 W
0,4 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju
Impulsa rež.
Izmantojot šīs uzliekamās dzirnaviņas mitru sastāvdaļu sasmalcināšanai, ātri sasmalciniet sīpolus, ķiplokus, ingveru un čili.
2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.
Izmantojot šīs unikālās click-on dzirnaviņas, sasmalciniet riekstus un pupiņas.
4.7
no 5
20
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
ZaneR
09/09/2015
Latvija
Labs produkts par pieejamu cenu
Iegādājos Philips Mini blenderi kādus piecus gadus atpakaļ - viss kalpo joprojām lieliski. Tam komplektā nāk kokteiļu gatavojamā tvertne un divas smalcināmās tvertnes (sausiem un mitriem produktiem). Cena salīdzinot ar līdzīgiem produktiem ir ļoti laba, kalpošanas laiks teicams. Lietošanā tas ļoti ērts un dizaina ziņā pievilcīgs.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blenderis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blenderis
ZiGiLady
10/11/2022
Polska
Świetne rozwiązanie
Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Miniblender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Miniblender
gocha26
21/06/2016
Polska
Super
Mam ten blender kilka lat. Naprawdę jestem zadowolona. Zajmuje mało miejsca. Niestety niedawno duży dzbanek mi pękł i zastanawiam się czy można go dokupić. Dzieci codziennie robiły koktajle z różnych owoców, mielone były zioła, teraz mielę kawę :)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Miniblender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Miniblender