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220 W
0,4 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju
Impulsa rež.
Izmantojot šīs uzliekamās dzirnaviņas mitru sastāvdaļu sasmalcināšanai, ātri sasmalciniet sīpolus, ķiplokus, ingveru un čili.
2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.
Izmantojot šīs unikālās click-on dzirnaviņas, sasmalciniet riekstus un pupiņas.
4.4
no 5
7
Atsauksmes
83%
ieteica šo produktu
Jull23
09/11/2021
Україна
Прекрасный блендер
Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender
Lydmilka
18/11/2020
Україна
Мій улюблений помічник
Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.
Plusi
Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender
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Svet12
10/04/2019
Україна
Проверен временем!)
Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Міні-блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Міні-блендер