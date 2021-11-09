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Izbeigta ražošana

Mini blenderis

HR2860/80

4.4
| (7) Atsauksmes | 83% ieteica šo produktu
Ērts un vienkārša lietojams
220W blenderis ar 400ml krūku, sausu produktu dzirnaviņas un mitru produktu dzirnaviņas, divi mērtrauki ar vāku un ērta vada glabāšana.
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Dzirnaviņas sausai un mitrai pārtikai

Ērts un vienkārša lietojams

  • 220 W

  • 0,4 l plastmasas krūka

  • ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju

  • Impulsa rež.

Dzirnaviņas mitr. prod. apstr.

Dzirnaviņas mitr. prod. apstr.

Izmantojot šīs uzliekamās dzirnaviņas mitru sastāvdaļu sasmalcināšanai, ātri sasmalciniet sīpolus, ķiplokus, ingveru un čili.

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.

Dzirnaviņas

Dzirnaviņas

Izmantojot šīs unikālās click-on dzirnaviņas, sasmalciniet riekstus un pupiņas.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.4

no 5

7

Atsauksmes

83%

ieteica šo produktu

3
1

09/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный блендер

Покупали для ребенка(делали пюре, крем супчик для первого прикорма, перемалывали крупы для каш). Превосходно перемалывает все продукты, будь то отварное мясо или твёрдая крупа. Со временем стали использовать вместо кофемолка, результат супер.Минусов нет, судите сами:занимает минимум места на кухне, тихий в работе, крышка для стакана(очень удобно для деток), ну и самое главное-9 лет работы без нареканий и каких либо поломок. Сейчас планируем покупку кофемашины и это будет только Philips!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender

18/11/2020

Україна

Україна

Мій улюблений помічник

Мені цей блендер подарував чоловік після народження донечки. А це 12 років тому. Спочатку я робила на ньому крем супчик для дитини, а потім відкривала для себе все більші і більші плюси цього чудо помічника. Він настільки багатофункційний, що в мене відпала потреба в каво- млинку, м'ясорубці, він чудово змелює любі горіхи та насіння в маленьку кришку. Загалом я дуже задоволена цим міні блендером. Якість чудова. Працює вже 12 років. Тому рекомендую блендери саме philips якщо шукаєте дійсно якісний товар.

Plusi

Довготривалий термін служби, багатофункційний гаджет, простоту використання, помірну ціну

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/55 Mini blender

10/04/2019

Україна

Україна

Проверен временем!)

Компактный. Легко собирать. Нашему 10 лет, работаем им постоянно (через 1-2 дня). Все что дети в него заталкивают - перемеливается.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Міні-блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR2860/80 Міні-блендер

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.