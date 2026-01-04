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  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi
  • Ātri, svaigi un veselīgi

Izbeigta ražošana

Mini blenderis

HR2870/00

Ātri, svaigi un veselīgi

Atšķirībā no daudzajām sarežģītajām, apjomīgajām ierīcēm, kas pieejamas veikalos, Philips mini blenderis HR2870/00 padara darbošanos virtuvē vienkāršu. Jūs varat pagatavot līdz divām porcijām vien dažu sekunžu laikā, izmantojot gardas un svaigas sastāvdaļas. Labu apetīti!

Skatīt visas priekšrocības

Ātri, svaigi un veselīgi

  • 250 W

  • 0,6 l plastmasas krūka

  • ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju

  • 2 ātrumi

Lēna un ātra ātruma pulss

Lēna un ātra ātruma pulss

Ātra vai lēna blenderēšana un pulss ar ātruma kontroles funkciju.

600 ml krūka

600 ml krūka

600 ml krūka ir ideāli piemērota divām porcijām.

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku

2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.

Tehniskā specifikācija

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.