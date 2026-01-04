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HR2870/00
Ātri, svaigi un veselīgi
Atšķirībā no daudzajām sarežģītajām, apjomīgajām ierīcēm, kas pieejamas veikalos, Philips mini blenderis HR2870/00 padara darbošanos virtuvē vienkāršu. Jūs varat pagatavot līdz divām porcijām vien dažu sekunžu laikā, izmantojot gardas un svaigas sastāvdaļas. Labu apetīti!
250 W
0,6 l plastmasas krūka
ar filtru, dzirnaviņām un smalcinātāju
2 ātrumi
Ātra vai lēna blenderēšana un pulss ar ātruma kontroles funkciju.
600 ml krūka ir ideāli piemērota divām porcijām.
2 mērtrauki ar vāku, ērtai uzglabāšanai vai līdzņemšanai.
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