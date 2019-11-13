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350 W
0,6 L
Pudele līdzņemšanai
Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
350 W jauda vieglai blendēšanai un jaukšanai.
Pateicoties līdzņemšanas pudelei, vari baudīt dažādus dzērienus jebkurā vietā un laikā.
5.0
no 5
9
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Kitty26
13/11/2019
Україна
Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.
Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер
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Анна5
12/11/2019
Україна
замечательный мини-блендер
пользуюсь таким блендером, очень удобный, можно брать с собой в поездки, хорошо взбивает, рекомендую
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер
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TinaGanza
31/10/2019
Україна
Компактный, многофункциональный
Специально выбирали погружной блендер: не дорогой, минимум насадок, с металлической погружной насадкой (для готовки супов пюре). Эта модель подошла по всем параметрам. Приборчик на деле оказался не плохим. За такую цену ожидала худшего. Удобен в эксплуатации, легко собирается и разбирается, моется без проблем, если не жирный достаточно просто ополоснуть. Постоянно пользуюсь всеми насадками и чашечками (кроме венчика). Пока никаких нареканий.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер