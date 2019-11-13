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Izbeigta ražošana

Daily CollectionMini blenderis

HR2872/00

5
| (9) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ātri, svaigi un jautri!
Jaunais Philips Mini blenderis palīdz pagatavot interesantas receptes, piemēram, augļu dzērienus, zupas, mērces, kokteiļus… Tagad, izmantojot ērto pudeli līdzņemšanai, vari izbaudīt visdažādākos blenderētos dzērienus jebkurā vietā un laikā!
Skatīt visas priekšrocības

Kompakts blenderis ar pudeli līdzņemšanai

Ātri, svaigi un jautri!

  • 350 W

  • 0,6 L

  • Pudele līdzņemšanai

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Visas detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Visas noņemamās detaļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Blenderis ar 350 W motora jaudu

Blenderis ar 350 W motora jaudu

350 W jauda vieglai blendēšanai un jaukšanai.

"Blend & Go" pudele ērtai pārnēsāšanai

"Blend & Go" pudele ērtai pārnēsāšanai

Pateicoties līdzņemšanas pudelei, vari baudīt dažādus dzērienus jebkurā vietā un laikā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

9

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

13/11/2019

Україна

Україна

Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.

Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

12/11/2019

Україна

Україна

замечательный мини-блендер

пользуюсь таким блендером, очень удобный, можно брать с собой в поездки, хорошо взбивает, рекомендую

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Компактный, многофункциональный

Специально выбирали погружной блендер: не дорогой, минимум насадок, с металлической погружной насадкой (для готовки супов пюре). Эта модель подошла по всем параметрам. Приборчик на деле оказался не плохим. За такую цену ожидала худшего. Удобен в эксплуатации, легко собирается и разбирается, моется без проблем, если не жирный достаточно просто ополоснуть. Постоянно пользуюсь всеми насадками и чашечками (кроме венчика). Пока никаких нареканий.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR2872/00 Міні-блендер

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.