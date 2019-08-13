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700 W
ProBlend 6
2 l stikla krūka
"On the Go" pudelīte
Mēs izstrādājām ProBlend6 tehnoloģiju efektīvai blendēšanai un jaukšanai, lai garantētu, ka visas sastāvdaļas ir smalki sablendētas.
Ar 900 W jaudu jūsu blendera motors ir pietiekami spēcīgs, lai smalki un efektīvi sablendētu jūsu iecienītākās sastāvdaļas.
No saudzīgas blendēšanas mīkstiem augļiem līdz papildu jaudai cietākiem augļiem un dārzeņiem. Jūs varat to izvēlēties ar mūsu manuālo ātruma kontroli.
4.9
no 5
156
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Koktajl
13/08/2019
Polska
Super
Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00
jurek22
19/10/2018
Polska
Łatwy w obsłudze
Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender
Milusia
12/07/2018
Polska
Verificēts pircējs
Pojemny, solidny, wydajny i szybki.
Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender