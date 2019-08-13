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  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
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  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
  • Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā

Izbeigta ražošana

Viva CollectionBlenderis

HR3556/00

4.9
| (156) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā
Philips blenderis ar ProBlend 6 tehnoloģiju veic smalku blendēšanu un sasmalcina ledu. Smalkāka blendēšana nozīmē, ka varat baudīt veselīgākus kokteiļus, kas nodrošina dienā no augļiem un dārzeņiem uzņemamo uzturvielu daudzumu.
Skatīt visas priekšrocības

Smalkāka blendēšana, lai iekļautu vairāk augļu un dārzeņu

Vairāk veselīgu augļu un dārzeņu kokteiļu — arī esot ceļā

  • 700 W

  • ProBlend 6

  • 2 l stikla krūka

  • "On the Go" pudelīte

ProBlend 6 blendēšanas tehnoloģija smalkākiem rezultātiem

Mēs izstrādājām ProBlend6 tehnoloģiju efektīvai blendēšanai un jaukšanai, lai garantētu, ka visas sastāvdaļas ir smalki sablendētas.

Jaudīgs 900 W motors

Ar 900 W jaudu jūsu blendera motors ir pietiekami spēcīgs, lai smalki un efektīvi sablendētu jūsu iecienītākās sastāvdaļas.

Vairāki ātr. iest. mīkstām un cietām sastāvdaļām

No saudzīgas blendēšanas mīkstiem augļiem līdz papildu jaudai cietākiem augļiem un dārzeņiem. Jūs varat to izvēlēties ar mūsu manuālo ātruma kontroli.

Tehniskā specifikācija

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Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

156

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2
1

13/08/2019

Polska

Polska

Super

Super godny polecenia koktajle gładkie i dobrze rozdrobnione

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Blender Viva Collection HR3553/00

19/10/2018

Polska

Polska

Łatwy w obsłudze

Łatwy w obsłudze.Stabilny dzięki gumowym przyssawką. Bardzo dobry pomysł z bidonem w którym też można zrobić koktajl. Wygląd też jest ważny może stać w kuchni na blacie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3556/00 Blender

12/07/2018

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Pojemny, solidny, wydajny i szybki.

Philips Blender HR3555/00 900 W to solidny, wydajny i pojemny blender. Nie trzeba prosić go, by zblendował wybrane produkty, i tylko sporadycznie przydaje się łyżka do popychania zawartości. Efekt końcowy, czyli koktajl, to - bez przesady - cudny krem. Produkt zdecydowanie wart swej ceny.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR3555/00 Blender

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.