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  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
  • Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
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Izbeigta ražošana

5000. sērijaBlenderis

HR3573/90

5
| (34) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk
ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie sešstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 1000 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus.
Skatīt visas priekšrocības

Jaudīgā ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģija

Izcili vienmērīgs rezultāts divreiz ātrāk

  • ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģ.

2 gadu garantija visā pasaulē

2 gadu garantija visā pasaulē

2 gadu garantija visā pasaulē — ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.

Ātrgaitas blenderis ar jaudīgu 1000 W motoru

Ātrgaitas blenderis ar jaudīgu 1000 W motoru

Jaudīgs, bet energoefektīvs 1000 W motors jaudas efektivitātes un perfekta blendēšanas snieguma līdzsvaram. Izstrādāts, lai maksimizētu ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģijas sniegumu.

ProBlend Crush tehnoloģija ar 6 asmeņiem labai sablendēšanai

ProBlend Crush tehnoloģija ar 6 asmeņiem labai sablendēšanai

ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie sešstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 1000 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

34

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

15/12/2024

Україна

Україна

Блендер HR3573/90 Рекомендую.

Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер

23/08/2023

Україна

Україна

Супер потужність!

Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер

17/06/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Всім задоволений.

Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.

Plusi

Якість

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.