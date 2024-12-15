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ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģ.
2 gadu garantija visā pasaulē — ilgstošas kvalitātes un darbības garantija.
Jaudīgs, bet energoefektīvs 1000 W motors jaudas efektivitātes un perfekta blendēšanas snieguma līdzsvaram. Izstrādāts, lai maksimizētu ProBlend Crush smalcināšanas tehnoloģijas sniegumu.
ProBlend Crush tehnoloģija sasmalcina pat viscietākās sastāvdaļas un pārvērš tās par vienmērīgi sablendētiem kokteiļiem divreiz īsākā laikā. Mūsu unikālie sešstaru zvaigznes formas asmeņi apvienojumā ar mūsu efektīvi izstrādāto 1000 W motoru nevainojami sasmalcina ledu un lielus gabalus
5.0
no 5
34
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Азот
15/12/2024
Україна
Блендер HR3573/90 Рекомендую.
Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер
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Nadia_17
23/08/2023
Україна
Супер потужність!
Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні
Plusi
За
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Юрій_M
17/06/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Всім задоволений.
Працює відмінно. Зі своїм функціоналом справляється на відмінно. Чаша зі скла +.
Plusi
Якість
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 5000 HR3573/90 Блендер