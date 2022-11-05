ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Par 50% smalkāka blendēšana*
  • Par 50% smalkāka blendēšana*
  • Par 50% smalkāka blendēšana*
  • Par 50% smalkāka blendēšana*

Izbeigta ražošana

Avance CollectionBlenderis

HR3652/00

4.9
| (191) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Par 50% smalkāka blendēšana*
Ar ProBlend 6 3D tehnoloģiju, 1400 vatu jaudu un līdz 35 000 apgr./min baudi smalkāk sablendētus kokteiļus un smūtijus ar vēlamo garšu un konsistenci. Pierādīts, ka motivē lietotājus iekļaut uzturā vairāk augļu un dārzeņu.
Skatīt visas priekšrocības

Motivē 80% patērētāju lietot uzturā vairāk augļu un dārzeņu*

Par 50% smalkāka blendēšana*

  • 1400 W

  • ProBlend 6 3D

  • 2 L stikla krūka

Jaudīgs 1400 W motors smalkākai blendēšanai

Jaudīgs 1400 W motors smalkākai blendēšanai

Smalkāka augļu un dārzeņu blendēšana, pateicoties mūsu 1400 W motoram

Progresīvā blendēšanas tehnoloģija ProBlend 6 3D

Progresīvā blendēšanas tehnoloģija ProBlend 6 3D

Mēs izstrādājām mūsu ProBlend 6 3D tehnoloģiju, lai garantētu, ka visas kokteiļa sastāvdaļas ir smalki sablendētas, tādējādi atbrīvojot no šūnu struktūras augļu, dārzeņu un riekstu uzturvielas, ko ķermenis viegli uzsūc.

Līdz 35 000 apgr./min

Līdz 35 000 apgr./min

35 000 apgr./min. izcilai blendēšanai un vēl veselīgākiem kokteiļiem

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.9

no 5

191

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

05/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Дуже гарний помічник

Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.

Plusi

Все прекрасно

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Найкращий блендер

Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.

Plusi

Надійний, потужний

Mīnusi

нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR3652/00 Блендер

14/11/2021

Україна

Україна

Як я рада що його знайшла!

Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!

Plusi

Потужний, надійний, чаша зі скла

Mīnusi

немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекція Avance HR3652/00 Блендер

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Neatkarīgas laboratorijas pārbaude, salīdzinājums ar Philips Avance HR2195

  2. Pārbaudi veikusi neatkarīga patērētāju pētījumu aģentūra, iesaistot 100 patērētājus 4 nedēļas ilgā mājās veiktā pārbaudē Vācijā un Korejā.