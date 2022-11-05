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1400 W
ProBlend 6 3D
2 L stikla krūka
Smalkāka augļu un dārzeņu blendēšana, pateicoties mūsu 1400 W motoram
Mēs izstrādājām mūsu ProBlend 6 3D tehnoloģiju, lai garantētu, ka visas kokteiļa sastāvdaļas ir smalki sablendētas, tādējādi atbrīvojot no šūnu struktūras augļu, dārzeņu un riekstu uzturvielas, ko ķermenis viegli uzsūc.
35 000 apgr./min. izcilai blendēšanai un vēl veselīgākiem kokteiļiem
4.9
no 5
191
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Shoni1966
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Дуже гарний помічник
Влітку зробив покупку блендера. За цей час зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. Зручний і простий у використанні, чудово підходить для приготування соків, пюре, коктейлів, паштетів. Просто миється, займає мало місця на кухні. Рекомендую до покупки.
Plusi
Все прекрасно
Mīnusi
Немає
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terehov
14/11/2021
Україна
Найкращий блендер
Цей блендер - найкращий із блендерів у своїй ніші. Він потужний і легко справляється з приготуванням смузі. З ним легко готуються пасти з горіхів, завдяки спеціальній конструкції ножів, маса виходить дуже однорідною. Дуже швидко можна приготувати живу лляну кашу і смузі . Мити легко і за лічені секунди(головне, не залишати надовго чашу після приготування смузі. Також допоможе при приготуванні рослинного молока(з насіння, горіхів), а також коктейлів :) Справляється навіть з вітграссом(паростками пшениці, з якого роблю цілющий напій) і ранок стає ще здоровішим! Щиро рекомендую саме цей блендер.
Plusi
Надійний, потужний
Mīnusi
нема
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noperapon
14/11/2021
Україна
Як я рада що його знайшла!
Рано чи пізно(краще рано) ти починаєш розуміти, що треба вести здоровий спосіб життя. Тому що це твоя відповідальність. І блендер Avance Collection HR3652/0 - одна з найкращих знахідок, яка допомогла мені у цьому. Практично кожного дня я користуюсь ним. Збити пюре з овочів, зробити смузі, змішати рідке тісто-кляр, приготувати хумус, або домашній урбеч - все під силу цій техніці. При чому, якщо потрібно збити гарячу суміш - це теж можливо, тому що чаша блендера з термоскла, що дуже зручно. Цей блендер з тієї категорії техніки - "візьмеш у руки і маєш річ" ))) Коли обирала модель, я дуже прискіпливо виписала собі пункти, які б мене задовільняли - скляна надійна чаша(яка з часом не мутніє, як пластикова), великий об'єм чаші, щоб легко очищати і мити, потужність приладу, максимальне подрібнення, щоб надійно тримався на кухонній поверхні. Ну, і щоб гарний вигляд мало) І от цей блендер - повністю закрив мої потреби)) Його плюсом також є те, що він збиває не тільки гарячі, але і заморожені продукти так само класно. Цей прилад має бути у кожній сім'ї, тому що він абсолютний чемпіон у категорії Ціна/Якість. Я всім, хто вагається, рекомендую його придбати, він буде служити вам довго :) І швидкий рецепт хумуса) Нут намочити на ніч, в достатній кількості води. На ранок відварити його до готовності, залишивши деяку кількість відвару. В чашу блендера скаладаєм відварений нут, за смаком - 2 зубчика часнику, паприку(можна копчену), сіль, кумин, а також 2-3 ст.л. тахіні(кунжутної пасти) Далі наш блендер робить вжжж-вжж.. І ми ласуєм божественно смачною поживною, корисною, натуральною закускою :) Смачного!
Plusi
Потужний, надійний, чаша зі скла
Mīnusi
немає
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Neatkarīgas laboratorijas pārbaude, salīdzinājums ar Philips Avance HR2195
Pārbaudi veikusi neatkarīga patērētāju pētījumu aģentūra, iesaistot 100 patērētājus 4 nedēļas ilgā mājās veiktā pārbaudē Vācijā un Korejā.