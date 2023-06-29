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  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
  • Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*

Izbeigta ražošana

Lieljaudas vakuuma blenderis

HR3756/00

4.9
| (47) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*
Baudiet veselīgu kokteili visas dienas garumā, izmantojot mūsu vakuuma blenderi. Esot ceļā, izmantojiet blenderi veselīgu uzkodu baudīšanai – kokteiļi saglabājas tikpat svaigi un gardi kā pagatavošanas brīdī.
Skatīt visas priekšrocības

No jauna izstrādāta blendēšana – ar vakuumu

Saglabājiet kokteiļus svaigus visas dienas garumā*

  • Avance

  • Vakuuma tehnoloģija

  • 1400 W

  • 35 000 apgr. min.

Vakuuma tehnoloģija

Vakuuma tehnoloģija nodrošina, ka no krūkas pirms blendēšanas tiek izsūknēts tajā esošais skābeklis. Rezultāts atspoguļojas pagatavotajā produktā — mazāk burbuļu, mazāk putu, mazāka atdalās sula. Augļu kokteilis saglabā svaigumu ilgāku laiku.

Iepriekš iestatīta vakuuma programma augļu kokteiļu blendēšanai

Iepriekš iestatīta vakuuma programma augļu kokteiļu blendēšanai

Izvēlieties kādu no 3 programmām: vakuuma programma augļu kokteiļu pagatavošanai, pulsācijas režīms, ledus smalcināšana. Pagatavojiet jebkuru vēlamo augļu kokteili.

2 praktiski nesaplēšamas tritāna krūkas

Ikviens mīl labi pagatavotus augļu un dārzeņu kokteiļus! Mūsu 2 litru tritāna kopoliestera krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,8 litri — gardu smūtiju pagatavošanai visai ģimenei.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

47

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

2

29/06/2023

Україна

Україна

Чудово.

Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

11/01/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Отличный девайс

Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))

Plusi

Качество приготовления смузи

Mīnusi

Нет нареканий.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

01/12/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Очень довольна!

Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.

Plusi

Все

Mīnusi

Нет

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер

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Atrunas

  1. Salīdzinot ar blendēšanu bez vakuuma funkcijas izmantošanas ar Philips HR3752; testu veikusi neatkarīga laboratorija 2017. gada novembrī/decembrī