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Avance
Vakuuma tehnoloģija
1400 W
35 000 apgr. min.
Vakuuma tehnoloģija nodrošina, ka no krūkas pirms blendēšanas tiek izsūknēts tajā esošais skābeklis. Rezultāts atspoguļojas pagatavotajā produktā — mazāk burbuļu, mazāk putu, mazāka atdalās sula. Augļu kokteilis saglabā svaigumu ilgāku laiku.
Izvēlieties kādu no 3 programmām: vakuuma programma augļu kokteiļu pagatavošanai, pulsācijas režīms, ledus smalcināšana. Pagatavojiet jebkuru vēlamo augļu kokteili.
Ikviens mīl labi pagatavotus augļu un dārzeņu kokteiļus! Mūsu 2 litru tritāna kopoliestera krūkas gatavošanas ietilpība ir 1,8 litri — gardu smūtiju pagatavošanai visai ģimenei.
4.9
no 5
47
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
SomR
29/06/2023
Україна
Чудово.
Блендер,супер.Особливо вакуум під час приготування,це зовсім інший смак смузі виходить.Трішки шумний,але то таке.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Юстас-Алексу
11/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Отличный девайс
Со своей задачей устройство справляется на отлично. Качеством приложения смузи довольны. Остаётся надеяться только на долговечность резиновых присосок, чтобы не вышли из строя... На первый взгляд это самое слабое звено. Чаша пластиковая! Ожидалось, что будет прочное стекло... но увы. Устройство используется каждый день. Старайтесь пользоваться блендером аккуратно, чтобы не повредить чашу - это главный элемент блендера!))
Plusi
Качество приготовления смузи
Mīnusi
Нет нареканий.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Alena75
01/12/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Очень довольна!
Ни разу не пожалела,что купила данный девайс. Теперь каждое утро начинаю со смузи. Перебивает прекрасно,лёд колет тоже хорошо. Чтобы легче открывалась крышка,выпустите изначально воздух нажатием кнопки на крышке и откроется легко.
Plusi
Все
Mīnusi
Нет
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR3756/00 Високошвидкісний вакуумний блендер
Salīdzinot ar blendēšanu bez vakuuma funkcijas izmantošanas ar Philips HR3752; testu veikusi neatkarīga laboratorija 2017. gada novembrī/decembrī