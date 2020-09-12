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Atbrīvojiet vairāk uzturvielu
Augstu apgriezienu blenderis ar ProBlend Extreme uzturvielu ieguves tehnoloģiju iegūst 97 % augļos un dārzeņos esošo uzturvielu*
2000 W
45 000 apgr./min
Jaudīga blendēšana ar 2000 W un 45 000 apgr./min
ProBlend Extreme uzturvielu ieguves tehnoloģija atbrīvo šūnās esošās uzturvielas, lai organisms tās spētu uzņemt.
Uztura speciālistu izvēlētas 40 kokteiļu receptes jūsu vajadzībām
4.6
no 5
16
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Martin DK
12/09/2020
Polska
Produkt prawie idealny, jest jedno "ale"
Mocny, szybki blender, robi wrażenie solidnego i wydaje się, że posłuży długo. Spełnia doskonale swoje zadanie, smoothie - wychodzą naprawdę wyborne, pod warunkiem odpowiedniego doboru składników. Najlepiej, żeby przynajmniej jeden składnik był zamrożony, wtedy nie ma ryzyka przegrzania koktajlu. Blender jest dosyć głośny, ale nam osobiście to aż tak bardzo nie przeszkadza (działa bez zamontowanej dodatkowej osłony i jest OK). Fizyki się nie oszuka i przy tak dużej mocy i prędkości obrotowej musi go być słychać. Wykonanie produktu stoi na wysokim poziomie - wykończony jest stalą nierdzewną, jest dosyć ciężki i podczas blendowania nie wpada w przesadne wibracje. Do wad produktu, trzeba zaliczyć brak jakichkolwiek opcjonalnych akcesoriów (dostępnych u droższych konkurentów). Jeśli czyta to ktoś odpowiedzialny za rozwój produktu bardzo chętnie skorzystałbym z opcji dokupienia mniejszych pojemników w formie shakera, gdzie można zblendować sobie np. smoothie do pracy, lub przyrządzić małą ilość masła orzechowego.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Ana!
10/09/2020
Polska
Verificēts pircējs
super
Najlepszy blender jaki kiedykolwiek miałam a miałam już kilka, nie zamienię go na żaden inny! Koktajle idealne kremowe bez grudek. ( większości robię koktajle warzywne) Mleko roślinne szybko się robi radzi sobie z każdym produktem. polecam blender każdemu. Rodzina już go posiada.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Dziadzio
15/04/2020
Polska
Funkcje i moc
Mógłby miksować gwoździe ( nie polecam ) Niema lepszych ilość obrotowe i ta moc
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości
Pārbaudi veica neatkarīga laboratorija 2016. gada maijā ar bumbieriem, zemenēm, bietēm, tomātiem