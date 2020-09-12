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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

Izbeigta ražošana

Avance CollectionAugstu apgriezienu blenderis

HR3868/00

4.6

| (16) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

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  • 2000 W

  • 45 000 apgr./min

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Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.6

no 5

16

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

3
2

12/09/2020

Polska

Polska

Produkt prawie idealny, jest jedno "ale"

Mocny, szybki blender, robi wrażenie solidnego i wydaje się, że posłuży długo. Spełnia doskonale swoje zadanie, smoothie - wychodzą naprawdę wyborne, pod warunkiem odpowiedniego doboru składników. Najlepiej, żeby przynajmniej jeden składnik był zamrożony, wtedy nie ma ryzyka przegrzania koktajlu. Blender jest dosyć głośny, ale nam osobiście to aż tak bardzo nie przeszkadza (działa bez zamontowanej dodatkowej osłony i jest OK). Fizyki się nie oszuka i przy tak dużej mocy i prędkości obrotowej musi go być słychać. Wykonanie produktu stoi na wysokim poziomie - wykończony jest stalą nierdzewną, jest dosyć ciężki i podczas blendowania nie wpada w przesadne wibracje. Do wad produktu, trzeba zaliczyć brak jakichkolwiek opcjonalnych akcesoriów (dostępnych u droższych konkurentów). Jeśli czyta to ktoś odpowiedzialny za rozwój produktu bardzo chętnie skorzystałbym z opcji dokupienia mniejszych pojemników w formie shakera, gdzie można zblendować sobie np. smoothie do pracy, lub przyrządzić małą ilość masła orzechowego.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

10/09/2020

Polska

Polska

Verificēts pircējs

super

Najlepszy blender jaki kiedykolwiek miałam a miałam już kilka, nie zamienię go na żaden inny! Koktajle idealne kremowe bez grudek. ( większości robię koktajle warzywne) Mleko roślinne szybko się robi radzi sobie z każdym produktem. polecam blender każdemu. Rodzina już go posiada.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

15/04/2020

Polska

Polska

Funkcje i moc

Mógłby miksować gwoździe ( nie polecam ) Niema lepszych ilość obrotowe i ta moc

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Avance Collection HR3868/00 Ekstremalny blender Innergizer o dużej prędkości

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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