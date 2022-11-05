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  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
  • Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,

Daily CollectionKompaktais virtuves kombains

HR7320/00

4.9
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,
Ja garšo veselīgi, mājās gatavoti ēdieni, bet ir aizņemts dienas grafiks, tev noteikti patiks Philips Daily kolekcijas virtuves kombains. Kompakto ierīču kolekcija ir veidota īpaši aizņemtam dzīvesstilam. Ar šīm ierīcēm var ātri un viegli pagatavot izcilus ēdienus.
Skatīt visas priekšrocības

pateicoties noderīgajiem piederumiem un vietu taupošajam dizainam

Baudi viegli pagatavojamus mājas ēdienus katru dienu,

  • 700 W

  • 19 funkcijas

  • Disks “divi vienā”

  • Uzglabāšana traukā

Jaudīgs 700 W motors izcilam rezultātam

Jaudīgs 700 W motors izcilam rezultātam

Mūsu jaudīgais motors prot viegli apstrādāt dažādas sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar cietiem dārzeņiem, sieru un šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un rīvē.

Ērta daudzfunkcionāla ierīce: mīca, kuļ, rīvē, griež šķēlēs

Vairāk nekā 19 funkcijas paver visas iespējas gatavošanai: maltītēm, maizei, mērcēm un daudz kam citam. Izmanto augstās kvalitātes un daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, pagatavotu biezeņus un sasmalcinātu sastāvdaļas ar S-asmeni vai sagrieztu šķēlēs un sarīvētu ar disku “divi vienā”. Kul, puto, mīci un dari jebko citu.

Ātra pagatavošana ar lielu padevējcauruli, kas prasa minimālu iepriekšēju sagriešanu

Ātra pagatavošana ar lielu padevējcauruli, kas prasa minimālu iepriekšēju sagriešanu

Ātra pagatavošana ar lielu padevējcauruli, kas prasa minimālu iepriekšēju sagriešanu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Plusi

Компактний і надійний

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.