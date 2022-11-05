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700 W
19 funkcijas
Disks “divi vienā”
Uzglabāšana traukā
Mūsu jaudīgais motors prot viegli apstrādāt dažādas sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar cietiem dārzeņiem, sieru un šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un rīvē.
Vairāk nekā 19 funkcijas paver visas iespējas gatavošanai: maltītēm, maizei, mērcēm un daudz kam citam. Izmanto augstās kvalitātes un daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, pagatavotu biezeņus un sasmalcinātu sastāvdaļas ar S-asmeni vai sagrieztu šķēlēs un sarīvētu ar disku “divi vienā”. Kul, puto, mīci un dari jebko citu.
Ātra pagatavošana ar lielu padevējcauruli, kas prasa minimālu iepriekšēju sagriešanu.
4.9
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Еsma
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
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Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Plusi
Компактний і надійний
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн