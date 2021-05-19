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850 W
31 funkcija
Disks “divi vienā”
Fritēto kartupeļu disks, kaste glabāš.
Mūsu jaudīgais motors viegli apstrādā dažādas sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar cietiem dārzeņiem, sieru vai šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un rīvē.
PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai.
Pateicoties vairāk nekā 31 funkcijai, gatavošanas iespējas ir neierobežotas: dažādas maltītes, maize, mērces, maltas kafijas pupiņas, sulas un citi ēdieni vai dzērieni. Izmanto ierīces augstās kvalitātes daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, sakultu biezenī un samaltu sastāvdaļas (S formas asmens), vai vienkārši sagriez šķēlēs un sarīvē tās (disks “divi vienā”).
4.5
no 5
54
Atsauksmes
90%
ieteica šo produktu
Purpurs
19/05/2021
Latvija
Philips darbinieks
Lielisks palīgs virtuvē
[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains
Spalis
20/01/2023
Lietuva
Verificēts pircējs
Naudoju kasdien
Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas
Spider777
28/12/2021
Україна
Компактний та функціональний
Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.
Plusi
компактний, тихий, функціональний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн
Date of Use 2020-11-28