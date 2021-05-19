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  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
  • Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas

Viva CollectionKompaktais virtuves kombains

HR7530/10

4.5
| (54) Atsauksmes | 90% ieteica šo produktu
Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas
Ja garšo veselīgi, mājās gatavoti ēdieni, tev noteikti patiks mūsu Philips Viva kolekcijas kompaktais virtuves kombains. Sērija izstrādāta īpaši cilvēkiem ar aktīvu dzīvesstilu. Vari ātri pagatavot lieliskus ēdienus pat tad, ja tie satur cietākās sastāvdaļas.
Skatīt visas priekšrocības

Lielisks rezultāts pat ar cietākajām sastāvdaļām

Veselīga mājās gatavota pārtika, bezgalīgas iespējas

  • 850 W

  • 31 funkcija

  • Disks “divi vienā”

  • Fritēto kartupeļu disks, kaste glabāš.

Jaudīgs 850 W motors vieglai apstrādei

Mūsu jaudīgais motors viegli apstrādā dažādas sastāvdaļas, sākot ar maizes mīklu un beidzot ar cietiem dārzeņiem, sieru vai šokolādi. Tas arī viegli griež šķēlēs un rīvē.

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai.

Viss vienā ierīcē: jaukšana, kulšana, smalcināšana, malšana un sulas spiešana

Pateicoties vairāk nekā 31 funkcijai, gatavošanas iespējas ir neierobežotas: dažādas maltītes, maize, mērces, maltas kafijas pupiņas, sulas un citi ēdieni vai dzērieni. Izmanto ierīces augstās kvalitātes daudzfunkcionālos piederumus, lai sasmalcinātu, sakultu biezenī un samaltu sastāvdaļas (S formas asmens), vai vienkārši sagriez šķēlēs un sarīvē tās (disks “divi vienā”).

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

54

Atsauksmes

90%

ieteica šo produktu

2

19/05/2021

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Lielisks palīgs virtuvē

[Employee of philipsglobal] Darbojas ļoti labi, ar drošību, lai neko neizdarītu nepareizi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7520/00 kompaktais virtuves kombains

20/01/2023

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Naudoju kasdien

Labai vertingas daiktas virtuvėje. Naudoju kasdien. Pjaustau daržoves, malu mėsą, plaku kokteilius, blynų tešlą ir pan.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/10 Kompaktiškas virtuvinis kombainas

28/12/2021

Україна

Україна

Компактний та функціональний

Задоволені даним виробом. Приємно здивував відносно низький рівень робочого шуму. Компактний корпус не займає багато місця у робочій зоні. Присоски замість стандартних ніжок - дуже корисна опція.

Plusi

компактний, тихий, функціональний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7510/00 Компактний кухонний комбайн

Date of Use 2020-11-28

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.