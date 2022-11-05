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350 W
2,1 l bļoda
Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.
Virtuves kombains ir komplektā ar pieciem dažādiem piederumiem, kas ļauj tam veikt vairāk nekā 15 dažādas funkcijas. Šie piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, emulģējošs disks putukrējuma un majonēzes pagatavošanai.
4.9
no 5
17
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Еsma
05/11/2022
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
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Kot78
22/12/2021
Україна
За свою цену отличный вариант
Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
SvitlSydor
09/11/2021
Україна
Надійний і компактний
В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється
Plusi
Компактний і надійний
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн