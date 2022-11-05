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Virtuves kombains

HR7605/10

4.9
| (17) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Liela vietas ekonomija
Šis daudzfunkciju Philips virtuves kombains ietaupa vietu un laiku, kā arī ir lielisks risinājums visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Salīdzinot ar citām metodēm, ar šo ierīci var veikt vairāk nekā 15 dažādus darbus vienā acumirklī.
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Vienkārši uzglabājams virtuves kombains

Liela vietas ekonomija

  • 350 W

  • 2,1 l bļoda

Pietiekami mazs, lai iederētos jebkurā trauku skapī

Pietiekami mazs, lai iederētos jebkurā trauku skapī

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.

Viegli veic vairāk nekā 15 funkcijas

Viegli veic vairāk nekā 15 funkcijas

Virtuves kombains ir komplektā ar pieciem dažādiem piederumiem, kas ļauj tam veikt vairāk nekā 15 dažādas funkcijas. Šie piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, emulģējošs disks putukrējuma un majonēzes pagatavošanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

17

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

05/11/2022

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/12/2021

Україна

Україна

За свою цену отличный вариант

Простой,мощный,свои функции выполняет,за такую цену отличный вариант

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

09/11/2021

Україна

Україна

Надійний і компактний

В мене такий комбайн в попередньому дизайні служить вже декілька років, натирає картоплю на деруни, меле м‘ясо, збиває білки, тре цукор на цукрову пудру, шинкує овочі. Займає мало місця на робочому столі, мию деталі в посудомийці, продуманий дизайн і безпека, якщо щось неправильно з‘єднали чи відкрили кришку моментально зупиняється

Plusi

Компактний і надійний

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.