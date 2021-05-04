ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles
  • Ekonomē telpu un pūles

Izbeigta ražošana

Daily CollectionVirtuves kombains

HR7625/70

5

| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Ekonomē telpu un pūles

Jaunais vertikālais Philips virtuves kombains HR7625/70 aizņem mazāk vietas, tā darbība ir vienkāršāka, un tas ietaupa laiku. Tas ir ārkārtīgi jaudīgs un daudzfunkcionāls, un varat paveikt visus sagatavošanas darbus dažās sekundēs! Ietverts blenderis.

Skatīt visas priekšrocības

Īpaši kompakts virtuves kombains ar blenderi

Ekonomē telpu un pūles

  • 500 W

  • kompakts divi vienā iestatījums

  • 2 l bļoda

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Visi piederumi ir ievietojami traukā kompaktai uzglabāšanai.

Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.

2 ātrumi un pulsācijas režīms

2 ātrumi un pulsācijas režīms

Philips virtuves kombainam ir divi ātruma iestatījumi, lai varētu sasmalcināt cietus vai mīkstus produktus. Papildus pulsācijas režīms, piemēram, ķiploku smalcināšanai vai ledus sasmalcināšanai.

500 W motors, kas piemērots liela apjoma un spēcīgai mīcīšanai

500 W motors, kas piemērots liela apjoma un spēcīgai mīcīšanai

Ar 500 W motoru un 2 ātruma iestatījumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

04/05/2021

Polska

Polska

Dobry. Za tą cenę rewelka.

Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

06/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry robot kuchenny!

Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

06/12/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry robot kuchenny!

Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.