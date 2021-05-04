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Jaunais vertikālais Philips virtuves kombains HR7625/70 aizņem mazāk vietas, tā darbība ir vienkāršāka, un tas ietaupa laiku. Tas ir ārkārtīgi jaudīgs un daudzfunkcionāls, un varat paveikt visus sagatavošanas darbus dažās sekundēs! Ietverts blenderis.
500 W
kompakts divi vienā iestatījums
2 l bļoda
Microstore ļauj jums glabāt visus piederumus traukā, kas ir vienkārši un kompakti.
Philips virtuves kombainam ir divi ātruma iestatījumi, lai varētu sasmalcināt cietus vai mīkstus produktus. Papildus pulsācijas režīms, piemēram, ķiploku smalcināšanai vai ledus sasmalcināšanai.
Ar 500 W motoru un 2 ātruma iestatījumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai
5.0
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Jo jestem
04/05/2021
Polska
Dobry. Za tą cenę rewelka.
Nie zawiódł mnie jeszcze. Jak by do zestawu dorzucili tarczę do frytek był by ideał.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Użytkowniczka12
06/12/2013
Polska
Bardzo dobry robot kuchenny!
Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Magda007
06/12/2013
Polska
Bardzo dobry robot kuchenny!
Łatwy w obsłudze, wszechstronny, nie zajmuje dużo miejsca w kuchni - idealny :) Polecam!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7625/70 Robot kuchenny