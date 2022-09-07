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  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

Izbeigta ražošana

Daily CollectionVirtuves kombains

HR7627/00

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
Šim Philips Daily kolekcijas virtuves kombainam ir kompakta konstrukcija, kurā ietverta 2,1 l bļoda un liela jaudīgu piederumu daudzveidība. Gardas maltītes pagatavošana mājās vēl nekad nav bijusi tik vienkārša!
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Pagatavojiet mājās ceptu maizi, kūkas, dzērienus un daudz ko citu

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

  • 650 W

  • 2 ātrumi + puls. režīms

  • 2,1 l bļoda

  • Piederumi +15 funkcijām

2 ātruma iestatījumi un pulsācijas režīms maksimālai kontrolei

2 ātruma iestatījumi un pulsācijas režīms maksimālai kontrolei

Vislabākajiem rezultātiem izmantojiet maza ātruma iestatījumu (1. ātrums), lai saputotu putukrējumu, sakultu olas, pagatavotu mīklu konditorejas izstrādājumiem un maizei. Lielāka ātruma iestatījums (2. ātrums) ir lieliski piemērots, lai sagrieztu sīpolus un gaļu, sablenderētu zupas un kokteiļus vai sasmalcinātu, sagrieztu vai sarīvētu dārzeņus.

Par 40% lielāka padeves caurule (salīdzinot ar Philips HR7625)

Par 40% lielāka padeves caurule (salīdzinot ar Philips HR7625)

Jaunajam Philips Daily kolekcijas virtuves kombainam ir padeves caur., kas ir par 40 % lielāka nekā iepriekšējam modelim HR7625, ietaupot laiku, kas nepieciešams augļu un dārzeņu iepriekšējai sagriešanai.

Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda diski

Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda diski

Vienkārši izvēlieties pareizo nerūsējošā tērauda diska ieliktni, lai sagatavotu savu mīļāko sastāvdaļu un piestipriniet to disku turētājam. Veiktspēja ir intensīvi pārbaudīta, lai nodrošinātu labākos šķēlēšanas un smalcināšanas rezultātus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961301

Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Verificēts pircējs

Страхотен компактен мултифункционален робот

Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.