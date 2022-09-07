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Izbeigta ražošana
650 W
2 ātrumi + puls. režīms
2,1 l bļoda
Piederumi +15 funkcijām
Vislabākajiem rezultātiem izmantojiet maza ātruma iestatījumu (1. ātrums), lai saputotu putukrējumu, sakultu olas, pagatavotu mīklu konditorejas izstrādājumiem un maizei. Lielāka ātruma iestatījums (2. ātrums) ir lieliski piemērots, lai sagrieztu sīpolus un gaļu, sablenderētu zupas un kokteiļus vai sasmalcinātu, sagrieztu vai sarīvētu dārzeņus.
Jaunajam Philips Daily kolekcijas virtuves kombainam ir padeves caur., kas ir par 40 % lielāka nekā iepriekšējam modelim HR7625, ietaupot laiku, kas nepieciešams augļu un dārzeņu iepriekšējai sagriešanai.
Vienkārši izvēlieties pareizo nerūsējošā tērauda diska ieliktni, lai sagatavotu savu mīļāko sastāvdaļu un piestipriniet to disku turētājam. Veiktspēja ir intensīvi pārbaudīta, lai nodrošinātu labākos šķēlēšanas un smalcināšanas rezultātus.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Jaguarrr
07/09/2022
България
Verificēts pircējs
Страхотен компактен мултифункционален робот
Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот