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  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

Izbeigta ražošana

Daily CollectionVirtuves kombains

HR7628/00

4.6

| (25) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

Šim Philips Daily kolekcijas virtuves kombainam ir kompakta konstrukcija, kurā ietverta 2,2 l bļoda un 1,75 l blenderis, kā arī liela jaudīgu piederumu daudzveidība. Gardas maltītes pagatavošana mājās vēl nekad nav bijusi tik vienkārša!

Skatīt visas priekšrocības

Pagatavojiet mājās ceptu maizi, kūkas, dzērienus un daudz ko citu

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

  • 650 W

  • kompakts divi vienā iestatījums

  • 2,1 l bļoda

  • Piederumi +25 funkcijām

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai!

Intensīvai lietošanai paredzēta neplīstoša krūka

Intensīvai lietošanai paredzēta neplīstoša krūka

1,75 litru neplīstošās krūkas gatavošanas ietilpība ir 1 litrs, kas ļauj tajā vienā reizē pagatavot līdz pat 5 porcijām smūtija.

Bļodā nesaķeras produkti, jo tajā nav vārpstas

Bļodā nesaķeras produkti, jo tajā nav vārpstas

Pretstatā citiem lētākiem virtuves kombainiem šim Philips virtuves kombainam nav iekšējās vārpstas bļodas vidū. Tas nozīmē, ka zupa un citi šķidrumi neiztecēs no bļodas vidus, tādējādi virtuves kombainam un galdam paliekot tīram! Tas arī padara iekārtas samontēšanu daudz vieglāku - vienkārši ar klikšķi ievietojiet piederumu turētāju savā vietā bļodā atbilstīgi montāžas stiprinājumu formai.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

  • Award image VRS_AWARD-961301
  • Award image VRS_AWARD-961310

Atsauksmes

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4.6

no 5

25

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

1

20/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Swietny. Polecam.

Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

04/06/2014

Polska

Polska

Produkt o bardzo dużej ilości funkcji

Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny

02/01/2022

Magyarország

Magyarország

Verificēts pircējs

Kiváló

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.