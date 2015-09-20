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Izbeigta ražošana
Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
Šim Philips Daily kolekcijas virtuves kombainam ir kompakta konstrukcija, kurā ietverta 2,2 l bļoda un 1,75 l blenderis, kā arī liela jaudīgu piederumu daudzveidība. Gardas maltītes pagatavošana mājās vēl nekad nav bijusi tik vienkārša!
650 W
kompakts divi vienā iestatījums
2,1 l bļoda
Piederumi +25 funkcijām
PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai!
1,75 litru neplīstošās krūkas gatavošanas ietilpība ir 1 litrs, kas ļauj tajā vienā reizē pagatavot līdz pat 5 porcijām smūtija.
Pretstatā citiem lētākiem virtuves kombainiem šim Philips virtuves kombainam nav iekšējās vārpstas bļodas vidū. Tas nozīmē, ka zupa un citi šķidrumi neiztecēs no bļodas vidus, tādējādi virtuves kombainam un galdam paliekot tīram! Tas arī padara iekārtas samontēšanu daudz vieglāku - vienkārši ar klikšķi ievietojiet piederumu turētāju savā vietā bļodā atbilstīgi montāžas stiprinājumu formai.
Godalgas
4.6
no 5
25
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Ala05
20/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Swietny. Polecam.
Szybki, zgrabny, cichy i w ogole super :) Same zalety.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Marcin81
04/06/2014
Polska
Produkt o bardzo dużej ilości funkcji
Produkt godny polecenia, bardzo dużo przydatnych akcesoriów oraz funkcji.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 Robot kuchenny
Ervino
02/01/2022
Magyarország
Verificēts pircējs
Kiváló
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Mindent tud ami kell (aprít, darál, turmixol). Tökéletesen teszi a dolgát, nagy segítség a konyhában.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HR7628/00 konyhai robotgép