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HR7740/80
Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
Jaunais Philips virtuves kombains ir jūsu biļete ceļā uz ātru ēdiena pagatavošanu. To var savietot un izjaukt dažās sekundēs Philips unikālās Click&Go sistēmas dēļ, kas jums ļauj droši nostiprināt bļodu uz pamatnes jebkurā stāvoklī.
Ar Click&Go sistēmu var izjaukt un salikt dažās sekundēs. Uzlieciet bļodu jebkādā stāvoklī, aizveriet vāku un vienkārši nospiediet pogu.
5.0
no 5
1
Apskats
Аллочка
03/07/2019
Україна
Комбайн просто супер
Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/80 Кухонний комбайн
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/80 Кухонний комбайн