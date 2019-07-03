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  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs
  • Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Izbeigta ražošana

Virtuves kombains

HR7740/80

5

| (1) Apskats

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

Jaunais Philips virtuves kombains ir jūsu biļete ceļā uz ātru ēdiena pagatavošanu. To var savietot un izjaukt dažās sekundēs Philips unikālās Click&Go sistēmas dēļ, kas jums ļauj droši nostiprināt bļodu uz pamatnes jebkurā stāvoklī.

Skatīt visas priekšrocības

Ātra salikšana ar Click&Go

Izbaudiet mājās gatavotu ēdienu dažās sekundēs

31 funkcija

Click&Go (izjaukšanas) salikšanas sistēma

Click&Go (izjaukšanas) salikšanas sistēma

Ar Click&Go sistēmu var izjaukt un salikt dažās sekundēs. Uzlieciet bļodu jebkādā stāvoklī, aizveriet vāku un vienkārši nospiediet pogu.

Vienkāršas ikonas

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

03/07/2019

Україна

Україна

Комбайн просто супер

Це знахідка для любої господині. Прекрасно справляєть з усіма завданнями

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/80 Кухонний комбайн

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7740/80 Кухонний комбайн

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