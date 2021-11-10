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  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
  • Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

Izbeigta ražošana

Viva CollectionVirtuves kombains

HR7761/00

4.9
| (27) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli
Šim virtuves kombainam ir kompakts trīs vienā iestatījums ar 2,1 l bļodu (darba tilpums 1,5 l), blenderi un dzirnaviņām. Tam ir 5 nerūsējošā tērauda diski, kas bez problēmām ļauj pagatavot iecienītos ēdienus.
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Pagatavojiet kūkas, sacepumus, salātus un daudz ko citu

Recepšu daudzveidība, ar minimālu piepūli

  • 750 W

  • Kompakts trīs vienā iestatījums

  • 2,1 l bļoda

  • Piederumi +28 funkcijām

750 W motors jaudīgai apstrādei

750 W motors jaudīgai apstrādei

Šim Philips virtuves kombainam ir jaudīgs motors ar 2 ātrumiem un impulsa rež., nodrošinot nepieciešamo jaudu un kontroli visu iecienīto ēdienu pagatavošanai.

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija lieliskam griešanas sniegumam

PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai!

Piederumi, kas ļauj viegli veikt vairāk nekā 28 funkcijas

Piederumi, kas ļauj viegli veikt vairāk nekā 28 funkcijas

Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami piederumi ir mīcīšanas rīks, lai sakultu un samīcītu mīklu. Nerūsējošā tērauda kapāšanas nazis, lai pagatavotu gaļu un dārzeņus. Dažādi disku ieliktņi, lai veiktu griešanu šķēlēs un rīvēšanu. Triecienizturīgs 1 l blenderis, lai sablenderētu, sasmalcinātu un samaisītu dažādas sastāvdaļas. Emulģējošs disks, lai sagatavotu tādu ēdienus kā putukrējums un majonēze. Dzirnaviņas, lai samaltu, piem., kafijas pupiņas

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

27

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

10/11/2021

Україна

Україна

Цей виріб має бути в кожному домі!

Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!

Plusi

Все, що вона може і робить!

Mīnusi

Немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor

26/10/2021

Україна

Україна

Працює вже більше 4 років

Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.

Plusi

Зручний, багатофункціональний.

Mīnusi

немає

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor

28/07/2020

Україна

Україна

Кухонний комбайн.

Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.

Plusi

багато насадок,функцій.

Mīnusi

нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor

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