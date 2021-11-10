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Izbeigta ražošana
750 W
Kompakts trīs vienā iestatījums
2,1 l bļoda
Piederumi +28 funkcijām
Šim Philips virtuves kombainam ir jaudīgs motors ar 2 ātrumiem un impulsa rež., nodrošinot nepieciešamo jaudu un kontroli visu iecienīto ēdienu pagatavošanai.
PowerChop tehnoloģija ir asmens formas, griešanas leņķa un iekšējās bļodas apvienojums, kas garantē lielisku griešanas rezultātu gan mīkstiem, gan cietiem produktiem. Tā ir ideāli piemērota arī biezeņu pagatavošanai un kūku mīklas jaukšanai!
Trauku mazgāšanas mašīnā mazgājami piederumi ir mīcīšanas rīks, lai sakultu un samīcītu mīklu. Nerūsējošā tērauda kapāšanas nazis, lai pagatavotu gaļu un dārzeņus. Dažādi disku ieliktņi, lai veiktu griešanu šķēlēs un rīvēšanu. Triecienizturīgs 1 l blenderis, lai sablenderētu, sasmalcinātu un samaisītu dažādas sastāvdaļas. Emulģējošs disks, lai sagatavotu tādu ēdienus kā putukrējums un majonēze. Dzirnaviņas, lai samaltu, piem., kafijas pupiņas
4.9
no 5
27
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Робі
10/11/2021
Україна
Цей виріб має бути в кожному домі!
Цей комбайн нам порадила продавець у магазині. Вдячна їй від усього серця. Дуже багатофункціональний. Дуже простий і у використанні. Ціна невелика. Витримує приготування наших веганських десертів. Вистачає потужності навіть при досить великих навантаженнях. Тепер на деруни не тремо. Це робить комбайн. Смузі, змелювання приправ, шинкування і багато іншого. Це чудо техніка. Працює не один рік, ні разу не ламалася!!
Plusi
Все, що вона може і робить!
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor
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Anna_Step
26/10/2021
Україна
Працює вже більше 4 років
Дуже зручний і фунціональний комбайн. В ньому є все, що потрібно для повсякденного приготування. Не займає багато місця, надійний у використанні. Найбільше всього використовуємо насадки для подрібнення, змішування, різні види терки. Також є можливість помолоти кавові зена або інш.продукти. Це вже другий комбайн Philps за багато років у нашій сім'ї.
Plusi
Зручний, багатофункціональний.
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor
Волошка
28/07/2020
Україна
Кухонний комбайн.
Виріб має багато функцій,насадок.Користуюся ним вже більше трьох років. Поки що без ремонту.Надіюся що ще довго прослужить В принципі я покупкою задоволена.Рекомендую.
Plusi
багато насадок,функцій.
Mīnusi
нема
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Viva Collection HR7761/00 Food processor