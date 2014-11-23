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  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles
  • Lieliska gatavošana bez piepūles

Izbeigta ražošana

Virtuves kombains

HR7772/00

4

| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu

Lieliska gatavošana bez piepūles

Philips virtuves kombains ir lielisks risinājums visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Ar krāsu apzīmēti piederumi un ātruma iestatījumi palīdz pielāgot ātruma un piederuma krāsu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

Skatīt visas priekšrocības

Virtuves kombains ar krāsu marķējumu

Lieliska gatavošana bez piepūles

  • 700 W

  • kompakts divi vienā iestatījums

  • 3,4 l bļoda

pēc krāsām sašķ. piederumi un ātrumu kombinācijas

Pielāgojiet ātruma krāsu ar piederuma krāsu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.

6 piederumi, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

6 piederumi, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

Šie piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla diski vidējai un smalkai smalcināšanai un drupināšanai, izturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, emulģējošs disks putukrējuma un majonēzes pagatavošanai.

3 ātrumu iestatījumi, kas nodrošina vislabākās ātrumu/piederumu kombinācijas

Ar 700 W motoru un 3 ātruma iestatījumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7772/00 Robot kuchenny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7772/00 Robot kuchenny

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.