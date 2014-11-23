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Philips virtuves kombains ir lielisks risinājums visiem ar virtuvi saistītiem darbiem. Ar krāsu apzīmēti piederumi un ātruma iestatījumi palīdz pielāgot ātruma un piederuma krāsu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.
700 W
kompakts divi vienā iestatījums
3,4 l bļoda
Pielāgojiet ātruma krāsu ar piederuma krāsu, lai iegūtu vislabākos rezultātus.
Šie piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla diski vidējai un smalkai smalcināšanai un drupināšanai, izturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, emulģējošs disks putukrējuma un majonēzes pagatavošanai.
Ar 700 W motoru un 3 ātruma iestatījumiem un pulsācijas pogu varat izvēlēties pareizo ātrumu optimālu rezultātu sasniegšanai
4.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7772/00 Robot kuchenny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par HR7772/00 Robot kuchenny