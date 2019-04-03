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HR7775/00
Izcils sniegums bez piepūles
Šajā Philips virtuves kombainā HR7775/00 iekļautas dažas no modernākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot 10 piederumus, kas viegli veic vairāk nekā 30 funkcijas. Turklāt šajā virtuves kombainā iekļauts profesionāls sulu spiešanas piederums.
1000 W
Kompakts trīs vienā iestatījums
3,4 l bļoda
Šis virtuves kombains ir pirmais, kurā ietverta profesionāla sulu spiede. Pateicoties tā īpaši lielajai padeves caurulei un patentētajam lielajam metāla mikrotīkla filtram, tas spēj izspiest sulu pat par 200% ātrāk, salīdzinot ar citu virtuves kombainu sulu spiedēm. Un pateicoties tā ergonomiskajam dizainam, to ir vieglāk tīrīt un uzglabāt.
Patentētais mikrosietiņa nerūsējoša tērauda filtrs izspiež katru pilīti un sniedz vairāk sulas.
Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, putotājs zema tauku satura sviesta putošanai un sakulšanai.
4.3
no 5
4
Atsauksmes
irshik
03/04/2019
Україна
зручно, дуже подобається
комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.
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ktanyska
01/04/2019
Україна
Потужний і зручний
Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
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Milada
28/02/2019
Česká republika
Nejlepší co jsem kdy měla
Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot