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  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

Izbeigta ražošana

Aluminium CollectionVirtuves kombains

HR7775/00

4.3

| (4) Atsauksmes

Izcils sniegums bez piepūles

Šajā Philips virtuves kombainā HR7775/00 iekļautas dažas no modernākajām tehnoloģijām. Tā daudzpusība tiek nodrošināta, izmantojot 10 piederumus, kas viegli veic vairāk nekā 30 funkcijas. Turklāt šajā virtuves kombainā iekļauts profesionāls sulu spiešanas piederums.

Skatīt visas priekšrocības

Virtuves kombains ar ātrāko sulu spiedi

Izcils sniegums bez piepūles

  • 1000 W

  • Kompakts trīs vienā iestatījums

  • 3,4 l bļoda

Līdz 200% ātrāka sulu spiešana, salīdzinot ar citu kombainu sulu spiedēm

Līdz 200% ātrāka sulu spiešana, salīdzinot ar citu kombainu sulu spiedēm

Šis virtuves kombains ir pirmais, kurā ietverta profesionāla sulu spiede. Pateicoties tā īpaši lielajai padeves caurulei un patentētajam lielajam metāla mikrotīkla filtram, tas spēj izspiest sulu pat par 200% ātrāk, salīdzinot ar citu virtuves kombainu sulu spiedēm. Un pateicoties tā ergonomiskajam dizainam, to ir vieglāk tīrīt un uzglabāt.

Patentēts mikrosietiņa filtrs vēl lielākam sulas daudzumam

Patentētais mikrosietiņa nerūsējoša tērauda filtrs izspiež katru pilīti un sniedz vairāk sulas.

10 piederumi, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

10 piederumi, lai viegli veiktu vairāk nekā 30 funkciju

Piederumi, kurus var mazgāt trauku mazgāšanas mašīnā, ir šādi: mīcīšanas piederums sviesta jaukšanai un spēcīgai mīcīšanai, nerūsējoša tērauda smalcināšanas nazis gaļas un dārzeņu smalcināšanai, divi metāla disku ieliktņi vidējai smalcināšanai un drupināšanai, triecienizturīgs 1,5 l blenderis dažādu sastāvdaļu jaukšanai, drupināšanai un maisīšanai, citrusaugļu spiede citrusaugļu spiešanai, putotājs zema tauku satura sviesta putošanai un sakulšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

4

Atsauksmes

4
3
1

03/04/2019

Україна

Україна

зручно, дуже подобається

комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Потужний і зручний

Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší co jsem kdy měla

Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā