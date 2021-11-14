Dubults metāla stiepļu put. putukrējumam un olu baltumiem

Dubults metāla stiepļu put., izmantojot viena pieskāriena automātiskā režīma pogu, saputo olu baltumus (līdz 600 % apjoma pieaugums) un putukrējumu (līdz 200 % apjoma pieaugums). Gardu desertu pagatavošana nekad nav bijusi tik viegla!