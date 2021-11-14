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  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
  • Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē

7000. sērijaVirtuves kombains

HR7778/00

4.5
| (74) Atsauksmes | 87% ieteica šo produktu
Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē
Philips 7000. sērijas virtuves kombains ir daudzpusīgs risinājums. Tā novatoriskais metāla mīklas āķis, jaudīgais 1300 W motors un viena pieskāriena automātiskā režīma poga mīklas apstrādei padara maizes gatavošanu par neparasti vieglu nodarbi.
Skatīt visas priekšrocības

Pagatavo dažādas receptes & veic citas darbības ar PowerChop

Kapā, griež, smalcina, mīca, puto un blenderē

  • 1300 W

  • Kompakts četri vienā iestatījums

  • 3,4 L trauks

  • Viena pieskāriena automātiskās pogas

Dubults metāla stiepļu put. putukrējumam un olu baltumiem

Dubults metāla stiepļu put. putukrējumam un olu baltumiem

Dubults metāla stiepļu put., izmantojot viena pieskāriena automātiskā režīma pogu, saputo olu baltumus (līdz 600 % apjoma pieaugums) un putukrējumu (līdz 200 % apjoma pieaugums). Gardu desertu pagatavošana nekad nav bijusi tik viegla!

Metāla mīklas āķis perfektai maizes mīklai

Metāla mīklas āķis perfektai maizes mīklai

Kopā ar jaudīgo motoru šis metāla mīklas āķis ātri izveido mīklas masu no izvēlētajām sastāvdaļām. Kad mīkla ir gatava, novatoriskais mīklas āķis apstrādā to ar atbilstošu spēku un jaudu, lai varētu uzcept visgardāko maizi.

Asmens kūku mīklas jaukšanai un blenderēšanai

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

74

Atsauksmes

87%

ieteica šo produktu

14/11/2021

Україна

Україна

Ні разу не підвів! За 10 років!

Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!

Plusi

Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн

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10/11/2021

Україна

Україна

Багатофункціональний

Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .

Plusi

Багатофункціональний

Mīnusi

Не має

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

26/10/2021

Україна

Україна

Багатофункціональність його фішка

В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.

Plusi

Рекомендую, це якість перевірена роками

Mīnusi

Не маю

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн

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