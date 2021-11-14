30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
1300 W
Kompakts četri vienā iestatījums
3,4 L trauks
Viena pieskāriena automātiskās pogas
Dubults metāla stiepļu put., izmantojot viena pieskāriena automātiskā režīma pogu, saputo olu baltumus (līdz 600 % apjoma pieaugums) un putukrējumu (līdz 200 % apjoma pieaugums). Gardu desertu pagatavošana nekad nav bijusi tik viegla!
Kopā ar jaudīgo motoru šis metāla mīklas āķis ātri izveido mīklas masu no izvēlētajām sastāvdaļām. Kad mīkla ir gatava, novatoriskais mīklas āķis apstrādā to ar atbilstošu spēku un jaudu, lai varētu uzcept visgardāko maizi.
4.5
no 5
74
Atsauksmes
87%
ieteica šo produktu
14/11/2021
Україна
Ні разу не підвів! За 10 років!
Кухонні комбайни Філіпс – найкращі!! Я батькам купила років 10 назад! Вони користуються усим: потужність крута, функцій багато. Ні разу не підвів! За 10 років! Маючи нагоду коистуватися іншими комбайнами, я зрозуміла, яка важлива потужність у комбайна!
Plusi
Потужний, зручний, довговічний - загляньте в відгук за деталями)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7778/00 Кухонний комбайн
som_l
10/11/2021
Україна
Багатофункціональний
Дуже практичний та легкий у користуванні. Тісто роблю на млинці з легкістю. Овочі для борщу тепер підготовлюю набагато швидше, а головне без зайвого бруду не столі. Робили коктейлі овочеві та молочні. Збиває добре .
Plusi
Багатофункціональний
Mīnusi
Не має
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Жули
26/10/2021
Україна
Багатофункціональність його фішка
В ньому є все необхідне для кухні. Не потрібно витрачати кошти на придбання іншої техніки, оскільки тут є все лише змінуй насадки. Хочеш сік, хочеш подрібни, хочеш взбий. Він стоїть один а не 3-5 різних приладів.
Plusi
Рекомендую, це якість перевірена роками
Mīnusi
Не маю
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 7000 HR7776/90 Кухонний комбайн
Papildu piederumi nav pieejami visās valstīs.