30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Mīklas āķis, putotājs un slotiņa
5,5 L bļoda
Jaudīgs 1000 W motors
Komplektā ietverts blendera piederums
Ietverts gaļas malšanas piederums
Unikāla tehnoloģija, kas atdarina rokas kustību, vienlaikus spiežot un stiepjot mīklu, lai bez pūlēm iegūtu nevainojamu un elastīgu mīklu tikai 3 minūtēs.*
Izmanto HomeID lietotni kopā ar Philips virtuves kombainu, lai varētu droši zināt, kādus iestatījumus izmantot. Izvēlies recepti, un lietotne palīdzēs no sākuma līdz beigām, lai rezultāts būtu ideāls.
Izmantojot mūsu blenderi ar ProBlend tehnoloģiju, papildus ceptiem produktiem var pagatavot zupas un pat smūtijus ar nevainojamu tekstūru.
Izprotiet produktu atsauksmes
5.0
no 5
42
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Karoliai
20/02/2025
Lietuva
Kepėjelėms tikrai patiks
Patinka gaminiai, kuriais paprasta naudotis ir nereikia analizuoti pusė dienos instrukcijos. Viskas veikia puikiai. Blenderis stiklinis. Kadangi dubuo metalinis, labai gerai plaka morengą. Kepėjelėms tikrai patiks šis prietaisas!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Labai paprasta juo naudotis
Aukštos kokybės medžiagos, lengva naudotis. Plaka be priekaištų, blenderis stiklinis, mala gerai. Labai patiko man.
Plusi
Aukštos kokybės kombainas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Jusutau
07/02/2025
Lietuva
Puikus gaminys
Geresnio prietaiso nesu turėjusi. Šaunus pagalbininkas buityje. Patogus kompaktiškas ir kas svarbiausia kad tvirtas. Rekomenduoju
Plusi
Labai geras, kompaktiškas tvirtas.
Mīnusi
Nėra
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 serija HR7962/21 Virtuvės kombainas su priedais
Pārbaudīts, izmantojot 300 g universālo miltu, 14 g sviesta (istabas temperatūrā), 5 g šķīstošā rauga, 160 ml ūdens (37 °C), mīcīšana 3’00 3. ātruma pakāpē.
Pārbaudīts ar 1 kg liellopa gaļas, ar maksimālo virtuves kombaina ātrumu