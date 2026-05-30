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360° kustīga galviņa
ComfortCut asmeņi
PowerAdapt sensors
Ergonomiska konstrukcija
Philips Head Shaver Pro 5000. sērijas ierīces ir radītas gludam skuvumam, kas ir patīkams ādai. Tas ir ideāls rīks tiem, kas vēlas izskatīties eleganti, justies pārliecināti un izpaust sevi pilnībā.
Pilnībā kustīgā galviņa, kas rotē 360°, seko galvas kontūrām, veidojot optimālu saskari ar ādu pat grūti sasniedzamās vietās, izvairoties no pārlieku liela spiediena, kas var radīt diskomfortu un kairinājumu.
Ar šo Philips skuvekli iegūsiet tīru un ērtu skūšanos. Šim elektriskajam skuveklim ir 36 ComfortCut asmeņi, kas katru matiņu nogriež tieši virs ādas līmeņa, nodrošinot gludu un vienmērīgu skuvumu.
4.9
no 5
131
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Janisand
30/05/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Skuj lieliski.
Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Date of Use 2026-05-14
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem
Date of Use 2026-05-14
tomasius
02/07/2026
Lietuva
Verificēts pircējs
patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Date of Use 2026-06-11
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku
Date of Use 2026-06-11
Karms
11/05/2026
Eesti
Hea masin nulliga ajamiseks
Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Date of Use 2026-02-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel
Date of Use 2026-02-01
2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji.
Avots Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības apjoms, pēc ķermeņa skuvekļu kategorijas definīcijas, 2024. gada dati, pētījums veikts 2024. gada oktobrī.
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