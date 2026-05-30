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  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu
  • Tīra skūšanās, saudzē ādu

Head Shaver Pro 5000 SeriesEssential skuveklis ar ComfortCut asmeņiem

HS5980/15

4.9
| (131) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Tīra skūšanās, saudzē ādu
Philips 5000. sērijas Head Shaver Pro ir radīts gludam skuvumam un ir saudzīgs ādai. Uzlabotā 360° kustīgā galviņa pielāgojas jūsu galvas formai, kamēr ComfortCut asmeņi nodrošina gludu, vienmērīgu skuvumu jebkurā virzienā.
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Pasaulē iecienītākais elektriskais vīriešu bārdas kopšanas zīmols1

Radījis pasaulē labākais elektrisko skūšanās piederumu zīmols

Tīra skūšanās, saudzē ādu

  • 360° kustīga galviņa

  • ComfortCut asmeņi

  • PowerAdapt sensors

  • Ergonomiska konstrukcija

Radījis pasaulē labākais elektrisko skūšanās piederumu zīmols*

Radījis pasaulē labākais elektrisko skūšanās piederumu zīmols*

Philips Head Shaver Pro 5000. sērijas ierīces ir radītas gludam skuvumam, kas ir patīkams ādai. Tas ir ideāls rīks tiem, kas vēlas izskatīties eleganti, justies pārliecināti un izpaust sevi pilnībā.

Kustīgā galviņa, kas kustas 360 grādu leņķī, ļauj griezt matiņus jebkurā virzienā

Kustīgā galviņa, kas kustas 360 grādu leņķī, ļauj griezt matiņus jebkurā virzienā

Pilnībā kustīgā galviņa, kas rotē 360°, seko galvas kontūrām, veidojot optimālu saskari ar ādu pat grūti sasniedzamās vietās, izvairoties no pārlieku liela spiediena, kas var radīt diskomfortu un kairinājumu.

Gluda un saudzīga skūšanās ar ComfortCut asmeņiem

Gluda un saudzīga skūšanās ar ComfortCut asmeņiem

Ar šo Philips skuvekli iegūsiet tīru un ērtu skūšanos. Šim elektriskajam skuveklim ir 36 ComfortCut asmeņi, kas katru matiņu nogriež tieši virs ādas līmeņa, nodrošinot gludu un vienmērīgu skuvumu.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    HQ87 USB sienas adapteris

    CP0909/01
    • Sieviešu skuvekļi 8000/6000
    • Universālie trimmeri 9000/7000/5000
    • Skuvekļi 9000/8000/7000/5000/3000/1000
    • OneBlade
    • 2 kontaktu spraudnis ar 7,5 vatu adapteri ir piemērots ES valstīm

Atsauksmes

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4.9

no 5

131

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

30/05/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Skuj lieliski.

Viss patīk! Skuj labi, ērts, ātri lādējas utt!!!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Date of Use 2026-05-14

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Augstākās klases skuveklis ar grezniem piederumiem

Date of Use 2026-05-14

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

patogus ,gerai ir švariai skuta patogus išplovimas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Date of Use 2026-06-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Pažangus skustuvas su 90 min. veikimo laiku

Date of Use 2026-06-11

11/05/2026

Eesti

Eesti

Hea masin nulliga ajamiseks

Väga hea toode, kui soovid, et oleks nulliga aetud. Raseerib lähedalt ja paari mintutiga on tehtud. Mul kasutuses u paar kuud ning terad endiselt lõikavad ning akut olen pidanud vaid korra laadima. Olen seni kastianud juukselõikurid, kuid selle tootega töö kiirem ja tulemus parem. Oluline nädalas korra raseerida, pikema karva puhul vaja rohkem vaeva näha.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Date of Use 2026-02-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Head Shaver Pro 7000 Seeria HS7980/15 Pea raseerimispardel

Date of Use 2026-02-01

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Atrunas

  1. 2024. gadā veiktā tiešsaistes aptauja, kurā piedalījās 16 003 vīrieši, elektrisko sejas apmatojuma kopšanas izstrādājumu lietotāji. 

  1. Avots Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības apjoms, pēc ķermeņa skuvekļu kategorijas definīcijas, 2024. gada dati, pētījums veikts 2024. gada oktobrī.

  2. 2 gadu garantija + 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma