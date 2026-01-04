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HTS7200/12
Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu atveido skaidras augstā un vidējā diapazona frekvences, kas pastiprina vispārējo skaņas skaidrību no skaļruņiem.
BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live.
EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.
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