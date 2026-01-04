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Izbeigta ražošana

HTS7540 5.1 Home theater

HTS7540/12

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Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu tīrai skaņai un balss skaidrībai

Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu tīrai skaņai un balss skaidrībai

Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu atveido skaidras augstā un vidējā diapazona frekvences, kas pastiprina vispārējo skaņas skaidrību no skaļruņiem.

BD-Live* (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai

BD-Live* (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai

BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live.

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā