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Izbeigta ražošana
HTS7540/12
Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.
Augstfrekvenču skaļruņi ar kupola membrānu atveido skaidras augstā un vidējā diapazona frekvences, kas pastiprina vispārējo skaņas skaidrību no skaļruņiem.
BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray disku atskaņojumā un BD-Live.
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