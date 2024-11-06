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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
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  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • FY3446_30_HU3918_10_ABM_Print_CMYK.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • HU2718_3500x1969 px_Powerful and even moisture distribution.tif
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Air humidifier
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_PIS
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit
  • Humidifiers-2000-Series_HU2718_10_Emotional-Benefit

2000. sērijaGaisa mitrinātājs

HU2718/10

4.7

| (100) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

Ieelpo atšķirību

Piepildi savu mājokli ar patīkamu, tīru gaisu. NanoCloud tehnoloģija mitrina bez baltiem putekļiem vai slapjiem plankumiem, un līdz 99% mazāk baktēriju (1). Viedie sensori un vienmērīga gaisa sadale nodrošina ideālu mitrumu visā telpā.

Skatīt visas priekšrocības

Mitrina sausu gaisu un automātiski pielāgojas

Ieelpo atšķirību

  • Mitrina gaisu līdz 32 m² lielās telpās

  • Mitrināšanas ātrums 200 ml/h

  • Par līdz 99% mazāk baktēriju

  • Automātiski mitruma iestatījumi

Līdz 99 % mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Līdz 99 % mazāk baktēriju, izmantojot NanoCloud tehnoloģiju (1)

Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)

Efektīva darbība telpās ar platību līdz 32 m2 (3)

Efektīva darbība telpās ar platību līdz 32 m2 (3)

3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 200 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 32 m2. (2,3)

Vienmērīga un efektīva cirkulācija visā telpā

Vienmērīga un efektīva cirkulācija visā telpā

360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

100

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

06/11/2024

Lietuva

Lietuva

Puikus pagalbininkas esant sausam orui viduje

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Savo namuose naudojame kondicionerius ir labai išsausėja oras. Šio drėkintuvo pagalba galime mėgautis drėgnesniu kvapu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

05/11/2024

Lietuva

Lietuva

Žymiai mažiau dulkių, tylus

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Esu patenkinta šiuo prietaisu, nes naudojant darbe, kur 50kv, sumažėjo dulkių. Oras jaučiasi gaivesnis, nedžiūna nosis ir net gėlės atsigauna. Smagu, kad nėra garso, netrukdo dirbti ir neerzina. Labai gerai matyti tikrą oro drėgmę ir visą kitą informaciją.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

04/11/2024

Lietuva

Lietuva

Stilingas drėkintuvas

[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikios išvaizdos drėkintuvas, kurį galima laikyti nors ir kambario viduryje. Tylus, yra miego, automatinis rėžimas ir dar keli greičio nustatymai. Valdymas labai paprastas, yra vos keturi mygtukai. Yra laikmatis, jo pagalba galima nustatyti kiek įrenginys veiks. Drėgnas oras svarbus ne tik man, bet ir mano namuose augantiems augalams.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. (1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā

  2. (2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2% RH

  3. (3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā

  4. (4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.

  5. (5) Testējusi GB 21551.3-2010 trešās puses laboratorijā. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.

  6. (6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 2 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 130 ml/h.