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Piepildi savu mājokli ar patīkamu, tīru gaisu. NanoCloud tehnoloģija mitrina bez baltiem putekļiem vai slapjiem plankumiem, un līdz 99% mazāk baktēriju (1). Viedie sensori un vienmērīga gaisa sadale nodrošina ideālu mitrumu visā telpā.
Mitrina gaisu līdz 32 m² lielās telpās
Mitrināšanas ātrums 200 ml/h
Par līdz 99% mazāk baktēriju
Automātiski mitruma iestatījumi
Unikālā NanoCloud tehnoloģija izmanto dabisko iztvaikošanu, lai izdalītu tīru ūdens tvaiku. NanoCloud īpaši smalkais izsmidzinātais ūdens ir neredzams, un tajā tikpat kā nevar būt baktēriju vai nosēdumu, jo gaisa mitrināšanas laikā no šī gaisa mitrinātāja izplūst par līdz pat 99 % mazāk baktēriju salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātājiem. (1)
3 ventilatora ātruma režīmi un automātiskie iestatījumi nodrošina izvēlēto veiktspēju un komfortu. Ar jaudu līdz 200 ml/h iekārta efektīvi mitrina jebkuru telpu ar platību līdz 32 m2. (2,3)
360 grādu difuzors vienmērīgi sadala mitrinātu gaisu visā telpā. Īpaši smalks NanoCloud tvaiks izplatās tālāk un novērš pārsātinājumu, tādējādi nodrošinot efektīvu mitrināšanu, it īpaši lielākās telpās.
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4.7
no 5
100
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Vilnietė
06/11/2024
Lietuva
Puikus pagalbininkas esant sausam orui viduje
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Savo namuose naudojame kondicionerius ir labai išsausėja oras. Šio drėkintuvo pagalba galime mėgautis drėgnesniu kvapu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
meskis2424
05/11/2024
Lietuva
Žymiai mažiau dulkių, tylus
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Esu patenkinta šiuo prietaisu, nes naudojant darbe, kur 50kv, sumažėjo dulkių. Oras jaučiasi gaivesnis, nedžiūna nosis ir net gėlės atsigauna. Smagu, kad nėra garso, netrukdo dirbti ir neerzina. Labai gerai matyti tikrą oro drėgmę ir visą kitą informaciją.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Pele000
04/11/2024
Lietuva
Stilingas drėkintuvas
[Šis atsiliepimas įskaitytas kaip paskatinimo dalis.] Puikios išvaizdos drėkintuvas, kurį galima laikyti nors ir kambario viduryje. Tylus, yra miego, automatinis rėžimas ir dar keli greičio nustatymai. Valdymas labai paprastas, yra vos keturi mygtukai. Yra laikmatis, jo pagalba galima nustatyti kiek įrenginys veiks. Drėgnas oras svarbus ne tik man, bet ir mano namuose augantiems augalams.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2000 serijos HU2716/10 oro valytuvas
(1) Salīdzinājumā ar standarta ultraskaņas mitrinātāja moduļiem, kuros nav papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai; testēts neatkarīgā laboratorijā
(2) Testēts trešās puses laboratorijā atbilstoši standartam GB/T 23332-2018. Sākotnējā temperatūra 23±2 °C un relatīvais mitrums 30±2% RH
(3) Aprēķināts, izmantojot AHAM HU-1-2016 7.3. punktu, pamatojoties uz mitrināšanas veiktspēju, kas pārbaudīta saskaņā ar GB/T 23332-2018 trešās puses laboratorijā
(4) Minerālu nogulsnēšanos uz mēbelēm 3 stundu periodā testējusi neatkarīga trešās puses laboratorija saskaņā ar standartu DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Testējusi GB 21551.3-2010 trešās puses laboratorijā. Ozona, TVOC, PM10 un UV intensitāte ir zemāka par robežvērtību.
(6) Aprēķināts, izmantojot pilnu 2 L ūdens tvertni, darbību pirmā ātruma režīmā un mitrināšanas ātrumu 130 ml/h.