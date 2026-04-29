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Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
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2000. sērija Gaisa mitrinātājs
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HU2718/10
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EDC 504 HU2716 HU2718 - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series Air humidifier HU2718/10 - English (US)
Visi (3)
No Philips gaisa mitrinātāja neplūst ūdens tvaiki / migla
Vai pēc filtra tīrīšanas vai nomaiņas Philips gaisa attīrītājs vai mitrinātājs ir jāatiestata?
Kā uzglabāt Philips mitrinātāju vai Combi attīrītāju un mitrinātāju.
Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs
Philips mitrinātāja zema ūdens līmeņa indikators nedarbojas
Mans Philips mitrinātājs rada sliktu smaku
Mans Philips gaisa mitrinātājs nemitrina gaisu
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