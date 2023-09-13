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FY3446/30
Saderīgs ar 2000. un 3000. sēriju
Iepakojumā 1 filtrs
Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši
Oriģinālais Philips filtrs
Rezerves filtri Philips 2000. un 3000. sērijas gaisa mitrinātājiem: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Informāciju par gaisa mitrinātāja modeli var apskatīt ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.
3.0
no 5
1
Apskats
13/09/2023
Україна
Свою функцію виконує
Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.
Plusi
Функцію виконує
Mīnusi
Чорніє фільтр
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр
1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.
2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.