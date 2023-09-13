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  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
  • Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs

FY3446/30

3
| (1) Apskats
Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai
Oriģinālais Philips mitrināšanas filtrs nevainojami sader ar ierīci, nodrošinot vienmēr augstu veiktspēju. Tas izmanto NanoCloud tehnoloģiju, lai radītu neredzamu migliņu, kas mitrina gaisu, samazinot baktēriju izplatīšanos par līdz pat 99 % (1)
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Savietojamie produkti
2000. sērija

2000. sērija
Gaisa mitrinātājs

HU2716/10

2000. sērija

2000. sērija
Gaisa mitrinātājs

HU2718/10

3000. sērija

3000. sērija
Gaisa mitrinātājs

HU3916/10

3000. sērija

3000. sērija
Gaisa mitrinātājs

HU3918/10

NanoCloud tehnoloģija ar higiēnisku mitrināšanu

Oriģinālais mitrināšanas filtrs 2000./3000. sērijai

  • Saderīgs ar 2000. un 3000. sēriju

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Kalpošanas ilgums ir 6 mēneši

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 2000. un 3000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Saderīgs ar Philips 2000. un 3000. sērijas gaisa mitrinātājiem

Rezerves filtri Philips 2000. un 3000. sērijas gaisa mitrinātājiem: HU2716, HU2718, HU3916, HU3918. Informāciju par gaisa mitrinātāja modeli var apskatīt ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Ilgi kalpojoši filtri — līdz pat 6 mēnešiem

Filtri nodrošina optimālu filtra darbību līdz pat 6 mēnešiem (1), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr lūdzam izmantot Philips filtru.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

5
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13/09/2023

Україна

Україна

Свою функцію виконує

Так от, літом фільтр працював майже весь час (було дуже сухо). І це з'явилося тільки цим літом. Воду міняв два рази на день. І фільтр не стояв в воді коли не працював, тому що він працював ЗАВЖДИ.

Plusi

Функцію виконує

Mīnusi

Чорніє фільтр

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Зволожувачі серії 2000 і 3000 FY3446/30 Зволожуючий фільтр

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma.

  2. 2) Salīdzinot ar standarta ultraskaņas mitrināšanas moduļiem, kas nav aprīkoti ar papildu tehnoloģiju baktēriju izplatīšanās samazināšanai, pamatojoties uz neatkarīgas laboratorijas veiktajiem testiem.