Когда начинается отопительный сезон - дают о себе знать нос и горло. Слизистые пересыхают из-за слишком жаркого и сухого воздуха, появляется неприятное ощущение, першение в горле, забит нос. Я и моя семья особенно чувствительны к этому. В результате расплата за тепло в доме - самочувствие. История увлажнения и очищения воздуха у нас богатая и разнообразная. Дело в том, что мы живём в частном доме с печным отоплением и в зимнее время при работающем котле периодически присутствует лёгкий запах дымка. Сперва это трогательно, но быстро надоедает. К тому же от сажи за несколько лет появился тёмный налёт на потолках, из чего становится понятно, что и в наших лёгких не всё благополучно. Начинали мы с элементарного: смачивали махровые полотенца и развешивали их сушиться на батареях. Это помогало, воздух становился лучше. Минусов тоже хватало - капли конденсата на окнах, испорченные ржавчиной радиаторы... Как-то раз мы приобрели самый обычный бюджетный увлажнитель неизвестной фирмы. Он работал на совесть - выдувал целые облака пара (помните, в нашем детстве, если встать у задней стены прачечной, то тебя обдувало влажным облаком крахмальной свежести?). Однако минусов стало ещё больше - конденсат теперь оседал не только на окнах, но и на мебели, на полу, на одежде... Так мы неслабо попортили свой интерьер и просто перестали пользоваться увлажнителем. Какое-то время мы жили в поисках своего решения. И однажды познакомились с увлажнителем PHILIPS. Расскажу о нём подробнее. Это ультразвуковой увлажнитель с функцией очищения воздуха от пыли и бактерий. Производитель предупреждает, что пользоваться им в целях очищения захламленных, пыльных, задымленных помещений не стоит, но с очищением обычных жилых комнат он справляется на ура. Семья у нас большая. Каждый хотел заполучить увлажнитель именно в свою комнату. Но начав им пользоваться, мы поняли, что несмотря на заявленные 25 кв.м покрытия территории, постепенно он охватывает достаточно эффективно целый этаж дома, а это примерно 80кв.м. Главное - не перекрывать комнаты и разместить его примерно посередине. Дисплей отображает данные о фактической влажности воздуха на данный момент (в процентах), о желаемом уровне влажности (вы выбираете 40%, 50% или 60%), и оставшееся время работы, если включен таймер. Когда вода в резервуаре заканчивается - дисплей предупреждает красным огоньком и через определённое время увлажнитель отключается сам! У увлажнителя три режима работы: автоматический, ночной и турбо. Автоматический мне понравился больше всего - он сам выбирает настройки, исходя из собранных данных об изначальной влажности воздуха в помещении. Включает среднюю скорость и начинает работу. Сам выключает прибор при достижении заданного уровня влажности. Супер же! Ночной режим отличается тем, что все лампочки оповещения выключаются и режим работы замедляется, чтобы не беспокоить шумом. Впрочем, шум и так ненавязчивый, нам он становится заметен лишь при включении турбо режима. Благодаря уникальной технологии холодного испарения NanoCloud образуются частички воды, в тысячи раз более мелкие, чем при ультразвуковом увлажнении. Сухой загрязнённый воздух поступает в фильтры увлажнителя, очищается и насыщается молекулами чистой воды. Долой влажный пол и испорченную мебель! Предметы интерьера абсолютно сухие. Ура! Очень легко заполнять резервуар водой: откручивать ничего не требуется, я просто поднимаю верхнюю часть и заливаю до нужного уровня, или отношу резервуар к раковине и заполняю из-под крана. Раз-два и готово! Минусы. Существенных минусов мы так и не нашли, но есть спорный момент. Температура воздуха в увлажняемом помещении держится на градус-два-три ниже. Очищая, увлажнитель немного охлаждает воздух. В принципе, это не беспокоит нас, но если пользователи предпочитают натопленные, тёплые помещения, то для них этот момент может оказаться существенным... Плюсы. Самые важные плюсы для нашей семьи: - "незаметное" увлажнение - без конденсата и сырых вещей; - режимы работы на любой вкус (если хочется эффекта срочно - то турбо, если хочется незаметно - то ночной, если хочется ткнуть кнопочку и вообще забыть о гаджете - то автоматический) - автоотключение. Не страшно уехать, забыв выключить: трагедии никакой не произойдёт, увлажнитель просто завершит работу и всё в порядке! Ну, и ... симпатичный, лаконичный дизайн! Технические характеристики: Модель PHILIPS HU 4803 Особенности: охват территории прим.25 м², 220 мл/ч, 3 скорости, бак 2 литра, автоматический режим, турбо режим, ночной режим, индикатор влажности воздуха, индикатор отсутствия воды, автоотключение, таймер работы, антибактериальный картридж. Увлажняющие фильтры: HU4102 (срок службы 3 мес.) Антибактериальный картридж: HU4112 (срок службы 12 мес.)