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2000. sērija Gaisa mitrinātājs
Izbeigta ražošana
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HU4816/10
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Eco passport Philips Series 2000 Air humidifier - English (US)
EDC 506 Frog HU48XX - English (US)
Visi (2)
No Philips gaisa mitrinātāja neplūst ūdens tvaiki / migla
Kā uzglabāt Philips mitrinātāju vai Combi attīrītāju un mitrinātāju.
Philips oriģinālais nomaiņas filtrsMitrināšanas filtrs
Mans Philips mitrinātājs rada sliktu smaku
Philips gaisa mitrinātājs pārstāja darboties
Philips mitrinātāja ūdens tvertnei radusies noplūde
Mans Philips gaisa mitrinātājs nemitrina gaisu