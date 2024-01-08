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Sonicare
Tīrīšanai ikdienā
2 uzgaļi: N1 Standard tīrīšanai starp zobiem un N2 Comfort jutīgiem zobiem un smaganām
Saderīgs tikai ar Philips Sonicare Compact Flosser
Saderīgs tikai ar Philips Sonicare Compact Flosser
N1 Standard uzgalis ir ideāli piemērots pilnīgai ikdienas tīrīšanai, un tas efektīvi noņem aplikumu un iztīra zobstarpās un uz smaganu līnijas esošos netīrumus.
N1 Standard vienas strūklas uzgalis ir ideāli piemērots ieķērušos ēdiena palieku noņemšanai. 97% lietotāju piekrīt, ka tas ir piemērots ēdiena palieku iztīrīšanai no zobstarpām***.
N2 Comfort uzgalim ir mīksts gumijas gals, kas ir īpaši izstrādāts izmantošanai ar jutīgiem zobiem un smaganām, nemazinot aplikuma noņemšanas efektivitāti. 95% lietotāju piekrīt, ka tas efektīvi notīra zobus un ir īpaši saudzīgs pret smaganām**.
4.7
no 5
201
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Kašers
08/01/2024
Latvija
Izcils darba rīks!
Mutes irrigators ir perfekts palīgs veselīgam un mirdzošam smaidam! Izmantoju katru dienu un tas nav salīdzināms ar visiem citiem irrigatoriem, kurus biju lietojis iepriekš! Fantastisks dizains, funkcijas un super ērts! Iesaku!
Plusi
dizains; funkcijas; iedarbība
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
Aijiņa44
24/10/2023
Latvija
Jaunais ģimenes draugs
Ģimenē zobu higienai piešķiram lielu nozīmi. Arī bērnus no mazotnes radinām tīrīt zobus regulāri. Tagad mūsu mājās jau vairāk kā 3 nedēļas zobu higienu teicamā stāvoklī palīdz uzturēt Philips Sonicar Cordless Power Flosser 3000 irrigators, ieguvēji esam visi. Mazie brāļi vakaros pat steidzas uz vannasistabu, lai tiktu pirmie pie zobu starpu skalošanas. 😊Teicams palīgs visai ģimenei. Patīk maināmie ūdens spiediena režīmi. Puikas lieto trešo, man patīk otrais režīms.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
Džeina
12/01/2023
Latvija
Visai Ģimenei
Paldies! Šī ierīce ir ļoti viegli un praktiski lietojama! Maināmi režīmi ir tas, kas šo ierīci padara neaizvietojamu! Un tādēļ der lietošanā gan mazuļiem, gan pieaugušajiem! Ļoti patīk, ka pēc ēšanas var kvalitatīvi izskalot mutes dobumu, zobu starpas. Zobu labsajūta uzlabojusies pēc 2nedeļu lietošanas!
Plusi
Maināmi režīmi, labi tīra
Mīnusi
Nav ērta, ja dodas ceļojumos ar minimālu bagāžu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators
In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties
Izmantojot ar uzgali Comfort; pētījums ASV, N = 109, 2023
Izmantojot ar uzgali Standard; pētījums ASV, N = 109, 2023