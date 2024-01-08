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Sonicare

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  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
  • Zobstarpu tīrīšanai ikdienā

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard un Comfort

HX3072/00

4.7
| (201) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Zobstarpu tīrīšanai ikdienā
Ar Philips Sonicare Compact Flosser uzgaļiem varēsiet izbaudīt maigu un efektīvu zobstarpu tīrīšanu. Uzgalis Standard nodrošina precīzu tīrīšanu starp zobiem. Savukārt maigais uzgalis Comfort ir īpaši izstrādāts cilvēkiem ar jutīgām smaganām.
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Likvidē līdz 99,9% aplikuma tīrītajās zonās*

Zobstarpu tīrīšanai ikdienā

  • Tīrīšanai ikdienā

  • 2 uzgaļi: N1 Standard tīrīšanai starp zobiem un N2 Comfort jutīgiem zobiem un smaganām

  • Saderīgs tikai ar Philips Sonicare Compact Flosser

  • Saderīgs tikai ar Philips Sonicare Compact Flosser

N1 Standard uzgalis ir ideāli piemērots ikdienas tīrīšanai

N1 Standard uzgalis ir ideāli piemērots ikdienas tīrīšanai

N1 Standard uzgalis ir ideāli piemērots pilnīgai ikdienas tīrīšanai, un tas efektīvi noņem aplikumu un iztīra zobstarpās un uz smaganu līnijas esošos netīrumus.

N1 vienas strūklas tīrīšana ir īpaši piemērota ēdiena palieku noņemšanai

N1 vienas strūklas tīrīšana ir īpaši piemērota ēdiena palieku noņemšanai

N1 Standard vienas strūklas uzgalis ir ideāli piemērots ieķērušos ēdiena palieku noņemšanai. 97% lietotāju piekrīt, ka tas ir piemērots ēdiena palieku iztīrīšanai no zobstarpām***.

N2 Comfort uzgalis ir ideāli piemērots jutīgiem zobiem un smaganām

N2 Comfort uzgalis ir ideāli piemērots jutīgiem zobiem un smaganām

N2 Comfort uzgalim ir mīksts gumijas gals, kas ir īpaši izstrādāts izmantošanai ar jutīgiem zobiem un smaganām, nemazinot aplikuma noņemšanas efektivitāti. 95% lietotāju piekrīt, ka tas efektīvi notīra zobus un ir īpaši saudzīgs pret smaganām**.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

201

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

08/01/2024

Latvija

Latvija

Izcils darba rīks!

Mutes irrigators ir perfekts palīgs veselīgam un mirdzošam smaidam! Izmantoju katru dienu un tas nav salīdzināms ar visiem citiem irrigatoriem, kurus biju lietojis iepriekš! Fantastisks dizains, funkcijas un super ērts! Iesaku!

Plusi

dizains; funkcijas; iedarbība

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators

24/10/2023

Latvija

Latvija

Jaunais ģimenes draugs

Ģimenē zobu higienai piešķiram lielu nozīmi. Arī bērnus no mazotnes radinām tīrīt zobus regulāri. Tagad mūsu mājās jau vairāk kā 3 nedēļas zobu higienu teicamā stāvoklī palīdz uzturēt Philips Sonicar Cordless Power Flosser 3000 irrigators, ieguvēji esam visi. Mazie brāļi vakaros pat steidzas uz vannasistabu, lai tiktu pirmie pie zobu starpu skalošanas. 😊Teicams palīgs visai ģimenei. Patīk maināmie ūdens spiediena režīmi. Puikas lieto trešo, man patīk otrais režīms.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators

12/01/2023

Latvija

Latvija

Visai Ģimenei

Paldies! Šī ierīce ir ļoti viegli un praktiski lietojama! Maināmi režīmi ir tas, kas šo ierīci padara neaizvietojamu! Un tādēļ der lietošanā gan mazuļiem, gan pieaugušajiem! Ļoti patīk, ka pēc ēšanas var kvalitatīvi izskalot mutes dobumu, zobu starpas. Zobu labsajūta uzlabojusies pēc 2nedeļu lietošanas!

Plusi

Maināmi režīmi, labi tīra

Mīnusi

Nav ērta, ja dodas ceļojumos ar minimālu bagāžu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Cordless Power Flosser 3000 HX3806/31 Mutes dobuma irigators

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Atrunas

  1. In vitro pētījums. Faktiskie rezultāti var atšķirties

  2. Izmantojot ar uzgali Comfort; pētījums ASV, N = 109, 2023

  3. Izmantojot ar uzgali Standard; pētījums ASV, N = 109, 2023