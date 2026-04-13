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Sonicare

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  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
  • Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare 2100 SeriesElektriskā zobu birste

HX3651/12

HX365LB

4.8
| (143) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.
Sonic tehnoloģija apvienojumā ar mūsu birstes darbību saudzīgi likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma* nekā parastā zobu birste.
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elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk

Likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma*

Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.

  • Sonic tehnoloģija

  • QuadPacer un SmarTimer

  • Plāns ergonomisks dizains

  • Akumulatora kalpošanas laiks-14 dienas

Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrīšanu

Spēcīgas saru vibrācijas nogādā mikroburbuļus dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, sniedzot atsvaidzinošu pieredzi. Jūs iegūsiet divu mēnešu manuālu zobu tīrīšanu vien 2 minūtēs.** 31 000 birstes kustību minūtē saudzīgi tīra zobus, atdala aplikumu un aizslauka to prom, gādājot par izcilu tīrību ikdienā.

Likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti*

Likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti*

Ir klīniski pierādīts, ka Sonicare elektriskā zobu birste ar uzlabotu Sonicare tehnoloģiju likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti. Tā notīra aplikumu no zobiem un gar smaganu līniju, tajā pašā laikā aizsargājot jūsu smaganas.

Droša un saudzīga lietošana

Droša un saudzīga lietošana

Sonicare zobu birste sniedz rūpīgu tīrīšanu, saudzējot zobus un smaganas. Maigās, bet jaudīgās skaņas vibrācijas nodrošina izcilu tīrību, tajā pašā laikā saudzējot zobus un smaganas.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.8

no 5

143

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

13/04/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Znakomita i prosta

Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna

26/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Na czas

Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia

Plusi

Czas

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush

30/11/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Świetny wybór w dobrej cenie .

Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna

Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. salīdzinot ar parastu zobu birsti labākais zobu un smaganu veselībai

  2. Individuāli rezultāti var atšķirties

  3. Nepublicēti dati

  4. pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā, izmantojot standarta režīmu