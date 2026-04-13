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Sonicare
Izbeigta ražošana
HX3651/12
HX365LB
elektrisko zobu suku zīmols, ko zobārsti izmanto visbiežāk
Sonic tehnoloģija
QuadPacer un SmarTimer
Plāns ergonomisks dizains
Akumulatora kalpošanas laiks-14 dienas
Spēcīgas saru vibrācijas nogādā mikroburbuļus dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju, sniedzot atsvaidzinošu pieredzi. Jūs iegūsiet divu mēnešu manuālu zobu tīrīšanu vien 2 minūtēs.** 31 000 birstes kustību minūtē saudzīgi tīra zobus, atdala aplikumu un aizslauka to prom, gādājot par izcilu tīrību ikdienā.
Ir klīniski pierādīts, ka Sonicare elektriskā zobu birste ar uzlabotu Sonicare tehnoloģiju likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti. Tā notīra aplikumu no zobiem un gar smaganu līniju, tajā pašā laikā aizsargājot jūsu smaganas.
Sonicare zobu birste sniedz rūpīgu tīrīšanu, saudzējot zobus un smaganas. Maigās, bet jaudīgās skaņas vibrācijas nodrošina izcilu tīrību, tajā pašā laikā saudzējot zobus un smaganas.
4.8
no 5
143
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Gbudzikowski
13/04/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Znakomita i prosta
Szczoteczka absolutnie spełnia swoje zadania. Prosta obsługa, timer sygnalizuje co 30 sec. Cały 2 minutowy cykl. Godna polecenia.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/12 Szczoteczka soniczna
Smigi5678
26/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Na czas
Delikatna na wrażliwe zęby, wiesz kiedy skończyc dzięki czasowemu wyłączenia
Plusi
Czas
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 1100 Series HX3641/11 Sonic electric toothbrush
Kapibara88
30/11/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetny wybór w dobrej cenie .
Zakupiłem na szybko i trafiłem w dobrej promocji.To jest kolejna szczoteczka Philips i po raz kolejny jestem zadowolony . Lekka , w miarę cicha , kompatybilna z etui i wcześniejszymi akcesoriami od wcześniejszej szczoteczki ..
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 2100 Series HX3651/13 Szczoteczka soniczna
salīdzinot ar parastu zobu birsti labākais zobu un smaganu veselībai
Individuāli rezultāti var atšķirties
Nepublicēti dati
pamatojoties uz divām divas minūtes ilgām tīrīšanas reizēm dienā, izmantojot standarta režīmu