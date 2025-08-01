HX3792/11
Vieda tīrīšana personalizētam un saudzīgam rezultātam
Parāda katras dienas tīrīšanas sniegumu mazā iebūvētā viedā ekrānā. Jaunais Gum Pro režīms un mutes dobuma veselības spiediena sensors pasargās jūsu smaganas. Lai iegūtu nevainojamu tīrīšanas sniegumu, izmantojiet G3 Premium Gum Care sukas uzgali.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Philips Sonicare Advanced Clean ir iebūvēts progresīvs sensors, kas mēra tīrīšanas spiedienu. Tīrot ar pārmērīgu spiedienu, zobu suka tūlīt brīdinās, lai norādītu, ka jākoriģē spiediens. Brīdinājums būs redzams oranžas krāsas gaismas aplī roktura apakšā.
Iebūvētais viedais ekrāns pastāvīgi uzrādīs tīrīšanas spiedienu, ilgumu, baterijas darbības laiku un pat paziņos par sukas uzgaļa maiņu. Tikai ar vienu klikšķi uzlabosit zobu tīrīšanas paradumus, neinstalējot lietotni.
Mūsu unikālā Sonic tīrīšanas kustība ir rūpīgi kalibrēta, lai radītu maigus mikroburbuļus, kas iekļūst dziļi zobu starpās. 31 000 zobu sukas kustību minūtē** maigi notīrīs zobus, sadrupinās aplikumu un aizslaucīs to projām, nodrošinot lielisku ikdienas tīrīšanas rezultātu.
2 minūšu SmarTimer un 30 sekunžu QuadPacer palīdz zobu tīrīšanu visās mutes dobuma vietās veikt ieteiktu laika ilgumu, lai nodrošinātu pilnīgu tīrību.
G3 Premium Gum Care zobu sukas uzgalim ir gela pārklājums. Tas maigi mīkstina spiedienu uz smaganām un zobiem, tādējādi nodrošinot vislabāko tīrīšanu. Saru gali ir noapaļoti, un izliekums konstruēts tā, lai palielinātu saru kontaktvirsmu, aizsargātu un efektīvi notīrītu smaganas.
6800. sērijas Philips Sonicare Advanced Clean ir 5 režīmi visām zobu kopšanas vajadzībām. Clean režīms nodrošina izcilu ikdienas tīrīšanu. Gum Pro režīms ar trīskāršu kustības biežuma pārveidi vienlaikus nodrošina gan tīrīšanu, gan kopšanu. Deep režīms nodrošina atsvaidzinošu un rūpīgu tīrīšanu. Sensitive režīms maigi apkopj jutīgas smaganas un notīra zobus. White režīms efektīvi notīra plankumus.
Mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrīšanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt jaunās zobu birstes tīrīšanas jaudu.
