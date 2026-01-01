Meklējamie vārdi

    Philips Sonicare 3100 Elektriskā zobu birste

    HX4072/42

    Essential Care veselīgiem zobiem un smaganām

    Neaizstājamās Philips Sonicare 3000. sērijas zobu sukas palīdzēs jums bez piepūles pāriet uz zobu tīrīšanu ar elektrisko zobu suku. Nodrošiniet līdz pat 5 reizēm mazāk aplikuma nekā tīrot ar parasto zobu suku

    Philips Sonicare 3100 Elektriskā zobu birste

    Essential Care veselīgiem zobiem un smaganām

    Saudzīgi likvidē līdz 5x vairāk aplikuma*

    • Saudzīgi likvidē 5 reizes vairāk aplikuma
    • Spiediena sensors
    • 3 intensitātes pakāpes
    • Vienkārša uzsākšana
    • SmartTimer un Quadpacer
    Šai elektriskajai zobu sukai ir W sukas uzgalis. Tam ir blīvi sakārtoti sariņi, kas likvidē līdz pat 5 reizēm vairāk aplikuma*, vienlaikus nodrošinot atsvaidzinošu tīrību visai mutei.

    Sonicare Fluid Action sistēma

    Philips Sonicare zobu sukas tīra zobus maigi, bet efektīvi, un to sariņi ar vairāk nekā 31 000 kustībām parūpēsies par jūsu zobiem un smaganām. Sonicare Fluid Action sistēma papildina sariņu darbību, novirzot šķidrumu dziļi starp zobiem un gar smaganu līniju.

    Mūsu spiediena sensors palīdzēs aizsargāt smaganas

    Tīrot zobus ar elektrisko zobu suku, nereti to spiežam pārāk stipri. Philips Sonicare zobu suka ir aprīkota ar spiediena sensoru – ja tīrīšanas laikā tiek pielikts pārāk liels spēks, zobu suka ar vieglām vibrācijām par to pabrīdina, atgādinot samazināt spiedienu. Tas palīdz saudzēt un pasargāt smaganas.

    Izvēlieties sev piemērotāko tīrīšanu

    3 intensitātes režīmi padara tīrīšanu patīkamu. Izvēlieties starp augstu, vidēju vai zemu intensitāti. Tādējādi varēsiet vai nu tīrīt zobus aktīvāk, vai arī darīt to mierīgāk.

    Viegla pāreja uz elektrisko zobu suku

    Sonicare vienkāršās uzsākšanas programma ir radīta katram, kurš nekad nav tīrījis zobus ar elektrisko zobu suku. Programma ļauj pamazām saudzīgi palielināt tīrīšanas jaudu pirmo 14 tīrīšanas reižu laikā.

    Tīrīšanas sesijas uzraudzība

    Sonicare zobu tīrīšanas taimeri palīdzēs uzraudzīt tīrīšanas laiku. BrushPacer ik pēc 30 sekundēm aicinās jūs pievērsties nākamajai zonai. SmartTimer pēc 2 minūtēm parādīs, ka tīrīšanas laiks ir beidzies.

    Akumulatora kalpošanas laiks-14 dienas

    Ar vienu pilnu uzlādi varat regulāri tīrīt zobus līdz pat 14 dienām. Jauns zobu tīrīšanas ērtības līmenis.

    Tehniskā specifikācija

    • Intensitāte

      Augsta
      Labāka tīrīšana
      Zema
      Jutīgiem zobiem un smaganām

    • Intensitāte

      Vidēja
      Tīrīšanai ikdienā

    • Strāvas padeve

      Spriegums
      100-240 V

    • Tehniskā specifikācija

      Akumulators
      Uzlādējams
      Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai)
      14 dienas
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Enerģijas patēriņš
      Gaidstāves režīmā bez displeja <0,5 W (automātiski sasniedz minūtes laikā)

    • Dizains un apdare

      Krāsa
      Melna un gaiši rozā

    • Serviss

      Garantija
      2 gadu ierobežota garantija

    • Vienkārša lietošana

      Rokturis
      Plāns ergonomisks dizains
      Akumulatora indikators
      Izgaismota ikona norāda baterijas darbmūžu
      Roktura saderība
      Viegli uzspraužami birstes uzgaļi
      Taimeris
      SmarTimer un Quadpacer

    • Komplektā iekļautie piederumi

      Rokturis
      2 3100. sērijas elektriskās zobu sukas
      Birstes uzgalis
      2 Optimal White W
      Ceļojumu futrālis
      2
      Lādētājs
      2

    • Tīrīšanas veiktspēja

      Nosēdumu noņemšana
      Likvidē līdz 5 reizēm vairāk aplikuma*

    • Režīmi

      Tīrīšana
      Kvalitatīvai tīrīšanai ikdienā

