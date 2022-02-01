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  • Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.
  • Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.
  • Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.
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  • Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.
  • Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.

Izbeigta ražošana

Philips Sonicare ProResultsStandarta zobu birstes uzgaļi

HX6012/07

4.7
| (160) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.
Viens no mūsu augstākās klases zobu birstes uzgaļiem, Philips Sonicare ProResults ir lieliski piemērots jauniem vai pieredzējušiem Sonicare lietotājiem, kuri vienkārši vēlas autentisku Sonicare lietošanas pieredzi par neticamu cenu.
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Izcila veiktspēja ar izcilu vērtību

Izcila veiktspēja.* Garantēta kvalitāte.

  • Komplektā 2 gab.

  • Standarta izmērs

  • Uzspraužams

  • Rūpīga tīrīšana

Optimizēts Philips Sonicare sniegums

Optimizēts Philips Sonicare sniegums

Šim Philips Sonicare zobu birstes uzgalim ir konturēts profils, kas dabiski atbilst jūsu zobu formai un ļauj iztīrīt grūti aizsniedzamas vietas.

Likvidē līdz pat 2 reizes vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Likvidē līdz pat 2 reizes vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Šis birstes uzgalis likvidē līdz pat 2 reizes vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija

Philips Sonicare uzlabotā Sonic tehnoloģija raida ūdens plūsmu starp zobiem un tās birstes kustības atdala un notīra aplikumu, katru dienu nodrošinot izcilu tīrību.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

160

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

01/02/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Bardzo dobre szczoteczki idealne do zcyszcenia

Zywotnośc ,dobra predkość poza tym dobra wielkość szczoteczki akumulator wystarcza jak naladowania conajmniej na 10 dni mozna zabrać na wczasy...bez niego...

Plusi

Cicha,mały mozna postawic w kazdym miejscu..

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6012/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

22/10/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Polecam. Produkt jest ok, gdybym widział że opinia musi zawierać tyle znaków nie zabierałbym się za nią, znak, znak, znak …….

Plusi

Ok

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

30/09/2021

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Doskonały produkt

Zadowolony użytkownik od wielu lat. Posiadam dwa urządzenia :)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par C1 ProResults HX6014/07 Końcówka Standard do szczoteczki sonicznej

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Likvidē līdz 2 reizēm vairāk aplikuma nekā parastā zobu birste