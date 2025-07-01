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Zobu suku uzgaļi
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Philips Sonicare ProResults Standarta zobu birstes uzgaļi
Izbeigta ražošana
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HX6013/05
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Kurš uzgalis ir piemērots manai Sonicare zobu sukai?
Kāpēc starp sukas uzgali un rokturi ir sprauga?
Sukas uzgalis nokrīt no Sonicare zobu sukas
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